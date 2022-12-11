2022网络安全治理机制高峰论坛将在京举行
2022年12月11日11:19 | 来源：人民网
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为了维护网络安全、守护网民安全，以行业协会为枢纽，增强跨平台、资源协作，“2022网络安全治理机制高峰论坛”将于12月12日下午在京举办。
据介绍，本次论坛由中国互联网协会调解工作委员会、百度人民调解委员会、新浪人民调解委员会联合主办，旨在搭建电信运营商、互联网企业以及广大网民之间的联络枢纽和沟通窗口，承担促进社会监督、支撑行业监管、强化行业自律的重要使命。论坛还将在中国网·网家家、新浪微博等平台同步直播。
“践行坚持人民至上、坚持自信自立、坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念、坚持胸怀天下，助力推进国家安全体系和能力现代化，我们在行动。”论坛主办方相关负责人表示。
(责编：董童、李源)
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