新华社北京12月11日电 题：助企纾困加力 多地落实落细系列税费支持政策

新华社记者

今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施分批推出，为减轻市场主体负担、稳住宏观经济大盘提供有力支撑。记者了解到，多地采取积极举措，推动一系列税费支持政策落实落细，为企业减负担加活力。

近期，中国石化集团北京燕山石油化工有限公司收到了增值税留抵退税款。公司税务主管王河说：“退税申请当天审核，退税款三天到账。”正值供暖季，这些“真金白银”为燕山石化30余个厂区的电力、热力需求提供了坚实的财力支撑。

大规模增值税留抵退税，是今年新的组合式税费支持政策“重头戏”。

在上海，知名小吃“小杨生煎”收到了减税“红包”。该企业总经理杨利朋介绍，相关政策出台后，上海市税务部门第一时间送政策上门，上海朋利来餐饮管理有限公司及旗下小杨生煎企业管理发展（上海）有限公司共收到留抵退税2000多万元，大大缓解企业支付供应商货款等资金压力。

在山东省高密市，市财政局建立多部门协作机制，强化政策宣传、狠抓政策实效，主动对接服务，以“真金白银”让利于企。德国科乐收农业机械（山东）有限责任公司在当地投资已累计超过16亿元，得益于财税部门的大力支持，该企业今年顺利收到了1.21亿元的留抵退税款，并将这笔资金用于在当地扩大产能和开展研发项目。

今年以来，受疫情冲击，中小微企业和个体工商户面临的困难加剧，为企业纾困解难尤为关键。

在重庆市北碚区，渝锅堂老火锅店因享受小规模纳税人阶段性免征增值税等税费优惠政策，今年累计减免税费近5万元。“我们把省下的税款用来支付员工工资、场地租金，有效缓解经营压力。”渝锅堂老火锅店负责人周林波表示。

今年5月起，北京市多部门联合下发了包括对餐饮、零售、旅游、民航、公路铁路运输企业的阶段性缓缴企业社会保险费等系列优惠政策，进一步为市场主体纾困解难。

北京市丰台区税务局局长李龙江介绍，丰台区税务局运用税收大数据精准筛选企业名单，通过点对点短信、税企微信群，以及“微蓝+”咨询专窗、微信公众号等渠道，持续扩大优惠政策的宣传面和知悉度。

多项税费支持政策不仅为企业当前运营减下负担，也为企业长远发展加上活力。

“今年前三季度，公司研发费用投入约2.7亿元，已经超过去年全年研发费用投入。”南京诺唯赞生物科技股份有限公司财务总监毕文新表示，研发费用加计扣除比例提高政策，有效增强了公司研发投入的底气。

在湖北省襄阳市，税务部门瞄准全市专精特新“小巨人”企业，梳理制定研发费用加计扣除、无形资产成本摊销等“个性化”税收优惠宣传内容，实行精准“滴灌”；成立专精特新中小企业高质量发展工作专班，定期“把脉会诊”，回应企业诉求；引导企业向智慧制造、高端制造转型升级。

国家税务总局数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。

业内人士表示，全年新增减税降费及退税缓税缓费预计超过4万亿元。一系列税费支持政策，既发挥了助企纾困稳经济的作用，也有力提振企业信心、助力企业转型。（记者申铖、吉宁、侯文坤、桑彤）

(责编：袁勃、胡永秋)

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