新华社北京12月11日电 题：稳中有进显韧性 创新发展释潜能——2022中国经济观察之外贸篇

新华社记者邹多为、谢希瑶、何欣荣

最新出炉的外贸“成绩单”显示，今年前11个月我国货物贸易进出口总值38.34万亿元，比去年同期增长8.6%，表明我国外贸顶住多重压力，保持平稳运行。

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，稳经济一揽子政策效应持续释放，有效推动外贸稳大盘、扩优势、增活力，为国民经济恢复向好作出积极贡献。

政策持续加力，外贸形势稳中有进

拜访客户、商谈订单、参加展会……近期，随着国内疫情防控措施不断优化调整，浙江、江苏、四川、广东等外贸重镇的企业在政府组织下，赶赴欧洲、日本、印尼、阿联酋等地拓展市场、寻找商机。

当前，我国外贸发展不确定、不稳定因素仍然较多。政府部门主动出击，带领企业“出海”接洽业务，释放出加大外贸支持力度的积极信号。

今年以来，全球疫情延宕起伏、地缘政治局势紧张、综合成本持续增加等多重挑战影响了我国部分企业的外贸积极性和活跃度，外贸供应链一度严重受阻。对此，党中央、国务院非常重视，先后部署出台多轮稳外贸政策。

4月，进一步加大出口退税支持力度；5月，提出13项政策措施帮助外贸企业抓订单、拓市场、稳产业链供应链；9月，从强化防疫、用能、用工、物流等方面继续加力；12月，中共中央政治局会议提出“要推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资”……

针对企业的痛点难点，各地也频出实招新招。上海推出技术性贸易措施公共服务平台，帮助行业企业全面了解和应对国外技术性贸易措施，助力企业更好开拓海外市场；浙江提出加大国际海运物流纾困力度，增强信保支持；广东鼓励各地加力支持海外营销、来粤采购、境外投资等跨境经贸活动……

得益于一系列政策“组合拳”落地见效，我国外贸顶住压力：从一季度10.7%的平稳开局，到5、6月份迅速扭转4月份外贸增速下滑趋势，上半年实现9.4%的较快增长，再到前11个月保持稳健前行，进出口规模、质量、效益同步提升。

“应该看到，我国外贸发展仍然具备有力支撑，外贸产业基础良好，企业履约、创新能力不断增强。”商务部新闻发言人束珏婷表示，随着稳外贸政策效应持续释放，国际航班班次明显增加，我国外贸运行将继续保持在合理区间。

结构优韧劲足，拓宽外贸发展空间

党的二十大报告明确提出“加快建设贸易强国”。作为稳外贸强外贸的重要主体之一，民营企业前11个月合计进出口同比增长13.6%，占同期我国外贸总值的50.6%。

对外经济贸易大学教授庄芮表示，在外需走弱、汇率波动、风险加大等多重挑战下，民营企业充分发挥经营灵活度高、市场适应性强等优势，不断拓展市场、转型升级，彰显外贸“韧实力”。

在德国推出新款纯电动卡车产品、在智利签下1022辆电动公交车订单……今年，北汽集团旗下福田汽车加速向新能源方向转型，海外市场占有率不断提升，并以高质量产品打入欧洲市场。截至今年10月，福田汽车海外出口销量同比增长50.2%。

高技术产品出口增加成为外贸高质量发展一大亮点，其中新能源等细分领域增势尤为明显。海关数据显示，前11个月，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等产品出口分别增长128%、86.6%、74.3%，外贸结构进一步升级优化。

不断扩大的“朋友圈”同样激发外贸增长潜力。前11个月，在与东盟、欧盟、美国、韩国等主要贸易伙伴保持良好经贸往来的同时,我国积极开拓非洲、拉丁美洲等新兴市场，与“一带一路”沿线国家和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国进出口分别增长20.4%和7.9%。

庄芮表示，尽管当前经济全球化遭遇逆流，但我国坚定不移推进高水平对外开放，继续加深与新老朋友的经贸往来，提升贸易投资合作质量和水平，推动区域价值链和全球价值链的重塑和重构，为外贸高质量发展搭建更多平台、开辟更多领域。

新模式新动能，提升国际竞争力

近日，随着国内“双十二”电商促销节的到来，青岛西海岸新区保税物流中心内一派繁忙。一批批保税商品正在流水线上等待着分拣、打包、贴单、发运。

“我们主营跨境电商业务，涵盖美妆护肤、个护清洁、保健用品、母婴用品等商品，并开通直播带货，线上加线下共同发力。”青岛西海岸新区保税物流中心有限公司总裁江南说，今年“双十一”公司跨境电商销售额达到2.7亿元，现在正积极备货开展“双十二”促销。

青岛西海岸新区保税物流中心是山东省首家以跨境电商为特色的产业园区。前11个月，该中心跨境电商进出口贸易额达23亿元，同比增长25%。

今年特别是进入四季度以来，外需不足成为稳外贸突出挑战。庄芮认为，我国企业要积极修炼“内功”，通过提升产品质量、加强技术创新、拓宽贸易渠道等方式不断增强抗风险能力，有效提升自身的国际竞争力。

外贸发展的根基在产业。今年以来，跨境电子商务综合试验区、市场采购贸易方式试点、国家进口贸易促进创新示范区再扩围，鼓励金融机构积极创新贸易金融产品、出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施……我国外贸在制度、政策、业态和模式方面持续创新，为更多中小企业提供新机遇，也为全球贸易投资注入新动能。

庄芮表示，我国外贸新业态新模式加速发展，自贸试验区等制度创新成果涌现，既顺应新时代发展趋势和市场需求，也具有巨大发展潜力和空间，有助于外贸高质量发展进一步有序推进。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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