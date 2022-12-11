人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

多地积极行动，这件事正被摆上更重要的位置！

2022年12月11日20:59 | 来源：央视新闻客户端
小字号

　　除税收优惠、金融输血、海外抢单外，各地也通过疏堵点、畅链条，助力生产能力恢复，“推动经济运行整体好转”正被摆上更重要位置。

　　疏堵点、畅链条 助力生产能力恢复

　　“一企一策”保障生产链正常运行

　　在山西吕梁经济开发区新材料园区，车间内机器飞速运转，工人们正在有条不紊地进行电池重卡汽车的装配。据了解，通过配套企业入驻带来的核心零件本地化生产，目前在园区中，能够完成年产1000台氢燃料商用车的组装能力。

　　“目前，他们30多名员工已经进入正常工作状态，车间里的氢能重卡整车组装线也已经开始正常生产，现在已经恢复一天两台的生产力，而且车间原料储备充足，完全满足生产需求，可以保证整个生产链正常运行。”山西美锦吕梁氢燃料商用车项目生产主管刘斌奇说。

　　为及时了解企业运行痛点难点，近期，当地开发区的各联企干部深入企业车间，针对生产原料库存、用工保障以及物流车辆通行等重点问题进行现场办公，对企业需求“一企一策”提出解决办法。

　　吕梁经济技术开发区管委会综合执法局副局长成晓帆说，“截至目前，针对园区运输困难、用工、用电、资金等8方面问题进行了梳理，解决问题30余个，保障复工复产。”

　　■ 优化关键环节助力生产能力恢复

　　在广东，为畅通东莞企业跨境运输，当地多个部门通过线上订舱、整合社会公共驳船资源、优化口岸通关服务等多项措施，不断提升“莞港水运专线”运力、效率，实现货物“当日抵港、次日送达”。

　　“现在海运是一站式服务，时间比较准时。物流稳定性提高，让他们收货有保障，也让公司客户有增无减”，东莞市万江凯仕铝质制品有限公司厂务经理陈锦霞说。

　　截至目前，“莞港水运专线”日运载量约900标箱，进出口货物超150万吨，进出口货值破千亿元，有力保障了国际物流链畅通。

　　粤开证券首席经济学家罗志恒表示，加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平，关系着产业的发展。多个关键环节的优化，不仅有助于当前生产能力的恢复，长远来看，还将有助于兼顾发展与安全，进一步巩固我国在全球产业链供应链上的优势。

　　“推动经济运行整体好转”被摆上更重要位置

　　无论是新一轮助企纾困政策，还是政府牵头组团抢单，事实上，目前很多地方已经行动起来，“推动经济运行整体好转”正被摆上更重要位置。相信在一系列助企纾困政策“及时雨”的浇灌下，各类市场主体一定可以乘风破浪，重焕活力，为明年经济发展开好局、起好步。

　　记者丨张勤 刘颖 杨晓波 董彬 王楠 张军 张昊 深圳台 江苏台 广东台 山西台 三沙卫视

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：完善创新合作长效机制 孵化更多中欧能源务实成果
　　人民网北京12月11日电 （记者杜燕飞）近日，由电力规划设计总院和中国欧盟商会联合主办的第二届中欧能源技术创新合作论坛上，参会嘉宾表示，中欧能源领域技术创新合作取得了积极成效，未来要继续完善创新合作的长效工作机制，孵化更多务实成果。 国家能源局副局长任京东表示，中欧能源技术创新合作平台，是双方携手打造的专注于技术创新的能源合作机制，自2020年机制建立以来，双方共同努力开展了一系列富有成效的工作，切实有效地推动了中欧能源领域技术创新合作提质升级、开花结果。…
市场监管总局发文规范涉疫物资网络交易秩序 坚决杜绝发“疫情财”
　　人民网北京12月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，10日，市场监管总局发布了关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，要求互联网平台企业严格按照市场监督管理法律法规要求，严格落实“八个责任”，确保依法合规经营。 市场监管总局相关负责人表示，发布关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，是为了维护防疫药品、口罩、抗原检测试剂等防疫用品和粮食、蔬菜、肉蛋奶、速冻食品等生活物资网络交易秩序，助力优化落实新冠肺炎疫情防控措施，防范和制止网络交易不当行为。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部