多地积极行动，这件事正被摆上更重要的位置！
除税收优惠、金融输血、海外抢单外，各地也通过疏堵点、畅链条，助力生产能力恢复，“推动经济运行整体好转”正被摆上更重要位置。
疏堵点、畅链条 助力生产能力恢复
■“一企一策”保障生产链正常运行
在山西吕梁经济开发区新材料园区，车间内机器飞速运转，工人们正在有条不紊地进行电池重卡汽车的装配。据了解，通过配套企业入驻带来的核心零件本地化生产，目前在园区中，能够完成年产1000台氢燃料商用车的组装能力。
“目前，他们30多名员工已经进入正常工作状态，车间里的氢能重卡整车组装线也已经开始正常生产，现在已经恢复一天两台的生产力，而且车间原料储备充足，完全满足生产需求，可以保证整个生产链正常运行。”山西美锦吕梁氢燃料商用车项目生产主管刘斌奇说。
为及时了解企业运行痛点难点，近期，当地开发区的各联企干部深入企业车间，针对生产原料库存、用工保障以及物流车辆通行等重点问题进行现场办公，对企业需求“一企一策”提出解决办法。
吕梁经济技术开发区管委会综合执法局副局长成晓帆说，“截至目前，针对园区运输困难、用工、用电、资金等8方面问题进行了梳理，解决问题30余个，保障复工复产。”
■ 优化关键环节助力生产能力恢复
在广东，为畅通东莞企业跨境运输，当地多个部门通过线上订舱、整合社会公共驳船资源、优化口岸通关服务等多项措施，不断提升“莞港水运专线”运力、效率，实现货物“当日抵港、次日送达”。
“现在海运是一站式服务，时间比较准时。物流稳定性提高，让他们收货有保障，也让公司客户有增无减”，东莞市万江凯仕铝质制品有限公司厂务经理陈锦霞说。
截至目前，“莞港水运专线”日运载量约900标箱，进出口货物超150万吨，进出口货值破千亿元，有力保障了国际物流链畅通。
粤开证券首席经济学家罗志恒表示，加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平，关系着产业的发展。多个关键环节的优化，不仅有助于当前生产能力的恢复，长远来看，还将有助于兼顾发展与安全，进一步巩固我国在全球产业链供应链上的优势。
“推动经济运行整体好转”被摆上更重要位置
无论是新一轮助企纾困政策，还是政府牵头组团抢单，事实上，目前很多地方已经行动起来，“推动经济运行整体好转”正被摆上更重要位置。相信在一系列助企纾困政策“及时雨”的浇灌下，各类市场主体一定可以乘风破浪，重焕活力，为明年经济发展开好局、起好步。
记者丨张勤 刘颖 杨晓波 董彬 王楠 张军 张昊 深圳台 江苏台 广东台 山西台 三沙卫视
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