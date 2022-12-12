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年终“花式保壳”之风不可长

李华林
2022年12月12日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：年终“花式保壳”之风不可长

　　年终岁末，又到上市公司“保壳”冲刺时。近段时间，退市风险类公司“自救”动作频频，招数可谓五花八门：有便宜卖房卖子公司的、有闪电式并购重组的、有设立新公司突击增收的……由此引来监管部门注目。仅11月以来，已有数十家上市公司收到沪深证券交易所下发的问询函，要求公司就财务数据异常情况进行说明等。

　　在即将被A股市场踢出局之际，部分上市公司“垂死挣扎”、放手一搏，似乎情有可原，但缺乏持续经营能力的走捷径、秀“财技”式的“保壳”行为，不仅无益于延续上市公司A股生命，还可能因违法违规操作付出沉重代价，更是危害了资本市场长远健康发展。

　　首先，在监管部门严厉打击规避退市行为背景下，上市公司“花式保壳”越来越难以蒙混过关。

　　随着退市新规深入实施，近年来，监管部门不断加大出清力度，紧盯上市公司年末突击交易行为，强化“刨根问底”式问询，扎实开展现场检查等，让违规“保壳”的企业无处遁形，坚决应退尽退。年初至今，仅深市就已有24家公司强制退市，接近过去三年强制退市数量总和。其中，不乏上市公司因为财务造假、信披违规等被立案侦查，处以高额罚款或对公司实际控制人采取终身证券市场禁入措施。

　　退一步来说，即使上市公司侥幸通过突击交易等成功“保壳”，解了退市的“燃眉之急”，却可能因此埋下更多隐患，最终得不偿失。

　　根据退市新规，上市公司一年经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，将被实施退市风险警示，连续两年财务指标不达标，将被强制退市。为抓住最后一年的自救机会，部分上市公司急于通过并购重组等方式放大营收、增厚净利润，却忽略了并购标的资产溢价过高、质量不佳、产业难以协同等情况，最终这些不良资产置入公司后，虽然改善了短期财务指标，却拖累了企业中长期业绩，不仅起不到“起死回生”的作用，反而进一步将上市公司推向退市甚至破产的深渊。

　　更长远来看，上市公司“花式保壳”有损资本市场资源配置功能，不利于A股市场长远健康发展。

　　一个规范、透明、有活力、有韧性的资本市场，应是有进有退、优胜劣汰的市场，应是上市公司关注主业经营、规范运作的市场。如果市场充斥着“空壳公司”“僵尸公司”，“不死鸟神话”频繁上演，那么稀缺的金融资源就难以得到有效利用，优秀企业价值无法显现，劣质企业却估值虚高，“劣币不断驱逐良币”，投机行为随之盛行，对上市公司整体发展也将形成反噬。

　　既无助于自身经营水平的提高，还有害于资本市场健康有序运行，无数实践已证明，上市公司“花式保壳”终将是白忙一场。要想不被资本市场淘汰出局，上市公司唯有通过改革创新、转型升级等途径切实提升自身经营质量和管理水平，重回高质量、可持续发展之路。

　　对于投资者而言，切不可抱着投机心态，贸然参与“炒壳炒差”，助长上市公司“花式保壳”不良习气。而应坚守价值投资、长期投资，与那些经营稳健、“护城河”宽大的上市公司同行，收获时间与价值的馈赠。

(责编：罗知之、陈键)
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