原标题：蒙牛李鹏程出席联合国COP15 呼吁推动生物多样性保护主流化

12月7日至19日，联合国《生物多样性公约》第十五届缔约方大会（COP15）第二阶段会议在加拿大蒙特利尔举办，蒙牛成为本次会议的乳业唯一公益合作伙伴。

会议期间，以“生态保护红线：生物多样性保护创新模式”为主题的中国角边会于当地时间8日下午召开。蒙牛集团执行总裁李鹏程受邀参加，现场分享了蒙牛在生物多样性保护方面的实践经验，并呼吁各界共同推动生物多样性保护主流化。

李鹏程表示，随着人类活动的影响，地球生物多样性丧失的速度不断加快，保护全球生物多样性刻不容缓，但“相比于已经深入人心、高度共识的气候变化议题而言，生物多样性保护议题确实存在着如何进一步主流化的问题。”

对于如何推动生物多样性保护走向主流这一问题，李鹏程结合蒙牛的探索和实践，提出“需要更好地发挥企业的作用，让生物多样性保护更加贴近消费者与社会公众。”在具体措施上，李鹏程向与会嘉宾分享了蒙牛的三点经验。

一是企业应将生物多样性保护提升至战略高度，并充分融入运营实践。2021年，蒙牛对标联合国《2020年后全球生物多样性框架》，提出生物多样性保护8大承诺。今年上半年，蒙牛发布面向2025年的“GREEN可持续发展战略”，将生物多样性保护纳入到蒙牛战略。在运营层面，蒙牛旗下牧业公司在乌兰布和沙漠累计种树9700万棵，旗下牧场100%开展粪污还田，保护奶源地土壤微生物及昆虫、植被多样性。在生产环节，蒙牛旗下曲靖工厂已实现碳中和，其绿色用电比例达到88.68%，尚志工厂也获得TV莱茵废弃物零填埋管理体系认证，成为乳制品行业首家实现废弃物零填埋管理的工厂。

二是企业应与供应链合作伙伴积极合作，共同应对生物多样性保护挑战。蒙牛赋能上游合作中小牧场，帮助其升级环保设备、节水改造、采用清洁能源。预计2022年，蒙牛帮助合作中小型牧场降碳16.6万吨。蒙牛与供应链伙伴努力实现供应链零毁林愿景，目前蒙牛有近200亿包纸质包装通过FSC可持续森林认证，未来将逐步提升棕榈油RSPO认证比例和豆粕溯源比例，全面降低供应链森林砍伐风险。

三是企业应积极开展公益倡导行动，与消费者携手保护生物多样性。2021年，蒙牛旗下有机品牌贝拉米启动“蓝色星球”生物多样性宣教公益活动，在北京、上海、广东等地开展了10期项目活动，帮助数百个家庭走进生物多样性领域。今年8月，蒙牛旗下高端品牌特仑苏，与中华环境保护基金会共同开展“守护乌兰布和”公益行动，调查特仑苏有机奶源地乌兰布和沙漠的生物多样性，并向消费者进行科普宣传，让生物多样性保护工作通过品牌的影响力，逐步走进消费者的心里。

李鹏程表示，生物多样性是人类赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全和粮食安全的保障。作为乳业“国家队”，蒙牛深知自己的时代使命与社会责任，将积极践行生物多样性保护工作，通过消费者宣传、生产经营改造等商业措施，唤醒社会大众对生物多样性保护的意识。

“生物多样性主流化，是一个重要的课题，需要各方积极探索，彼此借鉴经验，共同形成合力。蒙牛愿与各位同仁一起，予自然，共绽放，守护物种多样性，守护人类和地球共同健康。”李鹏程说。

(责编：董童、李源)

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