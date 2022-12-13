中国银联与渤海银行签署全面业务合作协议
2022年12月13日08:45 | 来源：中国银联
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原标题：中国银联与渤海银行签署全面业务合作协议
12月12日，中国银联与渤海银行达成全面业务合作。在中国银联党委书记、董事长邵伏军，渤海银行党委书记、董事长李伏安的见证下，中国银联执行副总裁胡浩中与渤海银行副行长谢凯代表双方签署合作协议。
按照协议，双方将共建长期有效的沟通合作机制，在银联卡账户、受理、线上通道、移动支付、B2B创新产品、大数据、风控、云计算、金融科技、代收付、品牌、国际业务等十余个领域开展全方位合作，打通用户、支付、服务环节，共同打造用户共享、场景联通、协同发展的跨界合作新模式，协作推动支付产品创新及产业联动深度融合发展，增强服务实体经济能力，并为助力普惠民生金融服务建设做出积极贡献。
一直以来，中国银联与渤海银行保持着良好的合作关系。双方在银行卡发卡、APP互联互通、跨行跨境资金结算、移动支付建设、产品创新等领域取得了多项合作成果。未来，中国银联将继续秉承“支付为民”初心，协同产业各方，集聚优势资源，共同推动支付产业的高质量发展。
(责编：董童、李源)
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