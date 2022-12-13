原标题：加快生物多样性保护，朗诗在行动

2022年12月9日上午，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（CBD COP15）第二阶段会议中国角边会“加快实现中国生物多样性保护的商业行动”在加拿大蒙特利尔召开。

边会发布了由多家合作机构联合编制的《企业生物多样性保护指导手册》和《企业生物多样性保护案例集》，将作为指导中国企业开展生物多样性保护、相互借鉴保护实践的实用资料。

《企业生物多样性保护案例集》包含通过向上百家中外企业征集和咨询相关信息而精选出23个最佳实践案例。案例集选取了不同行业、不同规模的国内外企业，旨在提供多样化的保护路径，突出可操作性，供企业之间交流借鉴，相互学习提高。朗诗入选《企业生物多样性保护案例集》，是23家案例企业之一。建筑业在原料获取中对自然资源的开发、在施工过程中对周边环境的改造等，都会对生态系统及生物多样性产生影响。通过绿色理念贯穿的全生命周期管理，朗诗在各具体环节中产出生物多样性效益。

边会还发布了“自然使者”企业CEO宣传片。10位入选的“自然使者”是在自然保护领域作出表率的先锋企业代表，展示了企业领导者对生物多样性保护的承诺，号召更多企业参与到生物多样性保护的事业。作为入选的“自然使者”，朗诗董事长田明表示，房地产是碳中和的重兵战场，我们呼吁业内企业共同推动碳中和，构建绿色生态圈。

(责编：董童、李源)

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