姚 进

原标题：企业中长期贷款稳步增长

中国人民银行12月12日公布的金融统计数据显示，11月末，广义货币（M_2）余额264.7万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点。初步统计，11月份社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元。11月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。

实体部门信贷需求回暖

对于M_2增速维持高位运行，中国民生银行首席经济学家温彬表示，一方面，稳增长政策持续加力下，信贷投放和非标融资维持一定景气度，有助于拉动M_2增速；另一方面，稳增长基调下，央行通过各种货币政策工具维持流动性合理充裕，11月份财政存款减少3681亿元，环比少增1.51万亿元，助力M_2增速维持在高位。

“受货币端与信用端政策发力支持，11月份信贷与社融数据环比均有所改善，实体部门信贷需求有所回暖，但仍处于历史相对低位。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为，疫情给经济复苏和信贷结构改善趋势带来暂时扰动，实体部门内生信贷需求仍需政策呵护。

在招联金融首席研究员董希淼看来，11月份M_2维持较快增长速度，表明市场流动性处于合理充裕状态，货币政策对实体经济支持力度较大。狭义货币（M_1）增速环比有所放缓，反映出受疫情等影响，企业经营和投资活动仍受抑制。同时，11月份我国社会融资规模、人民币贷款均呈现环比多增、同比少增，表明随着前期稳增长政策逐步落地实施，市场信心和预期有所恢复，但恢复态势并不稳固，有效融资需求仍显不足。

企业贷款依然是新增信贷的重要支撑。从信贷结构上看，仍然是企业贷款增长较好，住户贷款增长缓慢。11月份企（事）业单位贷款增加8837亿元，同比增加3158亿元。其中，中长期贷款新增7367亿元，同比多增4320亿元。特别是企（事）业单位中长期贷款已连续4个月同比多增。“开发性、政策性金融工具以及设备更新改造专项再贷款落地发力，金融机构加大对基础设施、重大项目等领域支持，持续推动企业中长期贷款稳步增长。这表明，企业对未来的信心逐步恢复，预期相对积极。”董希淼说。

中长期贷款投放加码

“商业银行在宽信用政策组合下继续扩大中长期贷款投放，稳地产新政加码下信贷助力房地产市场预期、信心、情绪筑底，叠加10月末以来专项债的紧凑发行节奏和强劲发行力度给基建和重大项目融资的支持，是企业中长期贷款增长的主要原因。”庞溟认为，住户贷款尤其是短期贷款受宏观复苏态势和社会有效需求恢复效果影响，增长相对乏力。

实际上，住户贷款环比显著改善，但住户中长期贷款同比收缩幅度仍然较大。11月份住户贷款增加2627亿元，同比减少4710亿元，环比增加2807亿元。其中，短期贷款增加525亿元，同比减少992亿元，环比增加1037亿元。“11月份疫情影响范围进一步扩大，生产和消费均受较大扰动，影响实体内生融资需求。11月份服务业PMI商务活动指数进一步走低，环比回落1.9个百分点至45.1%，带动居民短期贷款同比继续走低。”温彬表示，但疫情防控政策加速优化，居民短贷环比好转。居民中长贷增加2103亿元，较上月明显改善。11月份地产销售未见明显好转，一系列稳地产举措效用的发挥还将集中体现在供给端，购房者观望情绪仍浓，11月份居民中长期贷款同比少增幅度仍大，但稳地产政策实质转变下，政策效果有一定显现。

社融方面，政府债券发行仍是重要支持因素，但由于近期推动债券市场利率下行的条件不足，拖累企业债券净融资规模。“11月份中下旬债市大幅调整，基准利率快速上行导致企业融资成本上升，企业债券取消发行较多，企业直接融资同比大幅下滑3410亿元。”温彬说。

货币政策将更加精准有力

展望后市，温彬表示，从金融数据可以看出，疫情反复和预期不稳对宽信用形成持续扰动，需要稳增长政策不断加力以巩固经济回稳向上基础，并带动信贷和社融平稳扩张。庞溟认为，应高度重视疫情散发多发对经济恢复节奏和政策接续发力的外在冲击，预计下一阶段的经济工作将针对社会有效需求偏弱的矛盾，以消费的基础作用和投资的关键作用为支持，稳定市场主体信心和居民部门预期，重点着眼于扩大国内需求，扩大有效投资，促进消费复苏，增强经济内生动能。

“下一步，为有效激发实体经济贷款需求，稳定宏观经济运行，政策面或将在几个方面发力。”东方金诚首席宏观分析师王青认为，一是推动宽货币向宽信用有效传导，重点是引导贷款市场报价利率下调，降低企业和居民融资成本。二是督促政策性开发性银行尽快落实新增8000亿元信贷规模，引导银行加大基建项目贷款投放，支持基建投资提速。三是充分挖掘各项结构性货币政策工具潜力，加快相关贷款投放，推动信贷总量增长。四是监管层会加大对银行考核力度，引导金融机构增加对实体经济的贷款投放。

稳健的货币政策如何精准有力？专家认为，后续货币政策将继续兼顾短期和长期并处理好稳增长、调结构的关系，兼顾经济增长和物价稳定并处理好保持经济运行在合理区间、防范通胀升温潜在可能的关系，兼顾内外部均衡并处理好投资、消费、就业、汇率等宏观政策权衡维度的关系。

庞溟表示，预计相关部门将继续加大稳健货币政策实施力度，综合运用多种货币政策工具、优化政策组合，维持流动性合理充裕状态，保持市场利率平稳运行，进一步引导政策利率下行，努力通过压降金融机构资金成本、降低存量贷款中的普惠小微贷款和成本相对较高的按揭贷款利率，带动实体经济综合融资成本、企业贷款利率、个人消费信贷成本稳步下行，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现更好结果。

专家建议，首先，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，更有力地支持实体经济、市场主体和居民部门；其次，未来信贷支持应继续重视和关注总量问题和结构问题，强调对实体经济特别是重点领域、薄弱环节和受影响严重的行业的支持务求实效，金融服务必须具备普惠性、可得性、市场主体导向，协力支持房地产市场平稳健康发展；最后，保持流动性合理充裕，依然是维持宽信用、支持经济修复、圆满完成稳增长任务的基本前提，也有利于为金融机构持续加大对实体经济支持与呵护力度提供保证。

(责编：罗知之、陈键)

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