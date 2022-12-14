原标题：银行直接参与跨境电商人民币支付业务成功落地农行北京分行

近日，农行北京分行为某跨境电商平台企业成功落地跨境电子商务人民币结算支付业务，标志着该行直接为市场交易主体提供跨境人民币结算服务取得重大突破。

据了解，为切实服务跨境电商新业态发展，农行北京分行在跨境电商支付业务方面进行了有益尝试。此次农行北京分行上线的进口跨境电商支付业务，主要是通过与跨境电商客户系统直连对接，打通账户开立、资金收付、数据报送等全链条业务环节，提供一站式、便利化跨境金融服务。系统智能匹配采集的相关信息，确保贸易背景真实，有效防范合规风险。最大限度精简业务链条，进一步降低结算成本，显著提升跨境电商客户服务质效。

农行北京分行相关负责人表示，上述业务落地，对该行进一步支持外贸新业态业务发展，助力人民币国际化起到了良好的示范作用。

(责编：董童、李源)

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