影集 | 这有一份来自神舟十四号航天员乘组的摄影作品，请查收！
2022年12月14日22:09 | 来源：中国载人航天
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山河万里，天高海阔
壮美地球，无与伦比
今天，我们一同欣赏
神舟十四号航天员乘组
在轨拍摄的壮美图片
领略航天员镜头下的蔚蓝星球
万家灯火，璀璨星光
这是地球上最动人的烟火气
△神舟十四号航天员陈冬拍摄
△神舟十四号航天员陈冬拍摄
山川与共，巍峨耸立
江河万里，海晏河清
这是地球上最壮美的自然风光
△神舟十四号航天员刘洋拍摄
△神舟十四号航天员刘洋拍摄
△神舟十四号航天员刘洋拍摄
△神舟十四号航天员刘洋拍摄
△神舟十四号航天员蔡旭哲拍摄
△神舟十四号航天员蔡旭哲拍摄
△神舟十四号航天员蔡旭哲拍摄
△神舟十四号航天员陈冬拍摄
△神舟十四号航天员陈冬拍摄
△神舟十四号航天员陈冬拍摄
△神舟十四号航天员陈冬拍摄
蔚蓝星球，包罗万象
这是宇宙中最美的浩瀚无垠
△神舟十四号航天员陈冬拍摄
△神舟十四号航天员刘洋拍摄
△神舟十四号航天员蔡旭哲拍摄
(责编：白宇、赵欣悦)
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