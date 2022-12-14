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影集 | 这有一份来自神舟十四号航天员乘组的摄影作品，请查收！

2022年12月14日22:09 | 来源：中国载人航天
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山河万里，天高海阔

壮美地球，无与伦比

今天，我们一同欣赏

神舟十四号航天员乘组

在轨拍摄的壮美图片

领略航天员镜头下的蔚蓝星球

万家灯火，璀璨星光

这是地球上最动人的烟火气

△神舟十四号航天员陈冬拍摄

△神舟十四号航天员陈冬拍摄

山川与共，巍峨耸立

江河万里，海晏河清

这是地球上最壮美的自然风光

△神舟十四号航天员刘洋拍摄

△神舟十四号航天员刘洋拍摄

△神舟十四号航天员刘洋拍摄

△神舟十四号航天员刘洋拍摄

△神舟十四号航天员蔡旭哲拍摄

△神舟十四号航天员蔡旭哲拍摄

△神舟十四号航天员蔡旭哲拍摄

△神舟十四号航天员陈冬拍摄

△神舟十四号航天员陈冬拍摄

△神舟十四号航天员陈冬拍摄

△神舟十四号航天员陈冬拍摄

蔚蓝星球，包罗万象

这是宇宙中最美的浩瀚无垠

△神舟十四号航天员陈冬拍摄

△神舟十四号航天员刘洋拍摄

△神舟十四号航天员蔡旭哲拍摄

(责编：白宇、赵欣悦)
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