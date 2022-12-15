本报北京12月14日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，11月份，我国人民币贷款增加1.21万亿元。1至11月，人民币贷款累计增加19.91万亿元，同比多增1.09万亿元。截至11月末，我国本外币贷款余额218.11万亿元，同比增长10.4%，人民币贷款余额212.59万亿元，同比增长11%。

分部门看，11月份住户贷款增加2627亿元，其中，短期贷款增加525亿元，中长期贷款增加2103亿元；企（事）业单位贷款增加8837亿元，其中，短期贷款减少241亿元，中长期贷款增加7367亿元，票据融资增加1549亿元；非银行业金融机构贷款减少99亿元。

在存款方面，11月份，我国人民币存款增加2.95万亿元，同比多增1.81万亿元。其中，住户存款增加2.25万亿元，非金融企业存款增加1976亿元，财政性存款减少3681亿元，非银行业金融机构存款增加6680亿元。截至11月末，我国本外币存款余额263.96万亿元，同比增长11.1%，人民币存款余额257.78万亿元，同比增长11.6%。

在货币供应量方面，到11月末，我国广义货币（M 2 ）余额264.7万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点；狭义货币（M 1 ）余额66.7万亿元，同比增长4.6%，增速比上月末低1.2个百分点，比上年同期高1.6个百分点；流通中货币（M 0 ）余额9.97万亿元，同比增长14.1%。当月净投放现金1323亿元。

截至11月末，我国社会融资规模存量为343.19万亿元，同比增长10%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为210.99万亿元，同比增长10.8%。

《 人民日报 》（ 2022年12月15日 02 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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