本报北京12月14日电 （记者李晓晴）记者从水利部获悉：1至11月，全国完成水利建设投资10085亿元，较去年全年增长33%。水利建设完成投资首次迈上1万亿元台阶，是新中国成立以来水利建设完成投资最多的一年。有10个省份完成投资超过500亿元，其中，广东完成投资740亿元、云南完成投资652亿元。水利建设充分发挥稳投资、促就业的作用，直接吸纳就业人数236万人，其中农民工192万人。

截至11月底，全国累计新开工水利项目2.5万个，新增投资规模1.18万亿元，较去年全年多开工3767项、多增加投资规模6511亿元。

今年将新增恢复和改善灌溉面积3370万亩。农村供水工程已完工16196处，提升了7449万农村人口供水保障水平，全国农村自来水普及率达到87%，比年度目标提高了2个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年12月15日 02 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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