本报记者 肖家鑫

“我们培育出来的山农酥梨，个大核小，汁多甘甜，切开后24小时都不会变色。”山东农业大学博士张宗营说。2020年，张宗营被选派到山东省聊城市冠县范寨镇挂职副镇长，经过两年多的努力，他带领山东农业大学专家团队自主培育的山东酥梨新品种已初具种植规模，价格可以达到10元1斤，效益较以前翻了好几番。“通过挂职，利用院校的科技优势和我的知识经验，让更多老百姓走上致富道路。”张宗营说。

近年来，山东省聊城市积极探索产才融合、校地合作，通过选派专家开展技术指导、搭建科研合作平台，把地方资源优势与高校人才科技优势结合起来，助推校地协同发展。近3年来，聊城市先后引进培育国家级、省级重点人才42名；开展新型职业农民职称评定，先后评定农民正高级农艺师10名、高级农艺师20名。

围绕高端装备等优势产业，聊城市积极引导相关企业建设研发机构，提升科技创新活力。2021年以来，已累计推动1200余家规上工业企业建设研发机构，带动全社会研发投入增长60%，为科技人才搭建起更多干事创业平台。

《 人民日报 》（ 2022年12月15日 08 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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