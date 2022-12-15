原标题：海信贾少谦：高质量发展需要“中国制造一起努力”

12月14日，海信集团副董事长、总裁贾少谦在参加第十五届金麒麟论坛演讲时说，近一个月以来，卡塔尔世界杯如火如荼，目前已进行到最紧张的冠亚季军争夺阶段。世界杯上众多中国企业的身影，正是中国品牌逐渐走向世界、走向更高质量发展的一个例证。

贾少谦表示，高端化是中国制造的必然选择。中国拥有全球最全面的产业体系，从日本在全世界抢占制造业的实践规律看，中国制造业达到一定水平后，只要坚守好高端产品，只要把制造业的高端产业做出来，至少还有数十年的“好饭”吃。基于这一趋势的清晰认知，海信近年来持续将产品向高端转型，产业链向高技术延伸，产业架构向高科技转移，在集成电路、新型显示、虚拟现实、人工智能、轨道交通装备、智慧医疗等战略性新兴产业和未来产业重点突破，主动、自觉地在行业内率先开启了一次家电产业转型升级的实践。

“高端化”“智能化”“绿色化”构成了中国制造业高质量发展的鲜明底色。在追求高质量发展的过程中，海信始终坚持以慢求快、行稳致远。坚持以前沿技术为引领，不断在技术创新上积累、沉淀；坚持将“永续经营”写进企业价值观，不为眼前的短期收益自乱阵脚，而要获得足以成为百年企业的良性增长。

以显示产业为例，从十几年前开始，海信相继开展国产电视芯片、激光电视和ULED技术的研发，就是要打破电视高端显示技术由国外垄断的格局，掌握对未来竞争的话语权。基于持续的芯片、ULED及激光显示等技术创新，基于高端大屏引领行业走势和品牌溢价能力的提升，在全球电视行业整体环境低迷的情况下，海信以稳健增长赢得了破局的战略先机。

“过去，中国用40多年就走完了外国数百年的工业发展之路，海信有幸见证、参与了这一伟大的历史进程。而在迈向在全球产业链‘微笑曲线’的征程上，中国制造还有很长的一段路要走。”贾少谦表示，“中国制造”完全有实力和底气，不断迈向全球价值链高端，给世界带来更多惊喜，这不只是海信一家企业的奋斗与信心，也终将是属于全体中国制造业的光荣与梦想。

(责编：曹淼、李源)

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