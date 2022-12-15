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美联储上调联邦基金利率目标区间50个基点

许缘
2022年12月15日08:24 | 来源：新华网
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原标题：美联储上调联邦基金利率目标区间50个基点

新华社华盛顿12月14日电（记者许缘）美国联邦储备委员会14日结束为期两天的货币政策会议，宣布上调联邦基金利率目标区间50个基点到4.25%至4.50%之间。今年以来，美联储已累计加息425个基点。

美联储当天在会后发布的声明中说，近几个月来美国就业增长强劲，失业率保持在低位，但通货膨胀率仍居高不下。美联储预计，为支持就业最大化和2%的长期通胀目标，持续提高联邦基金利率目标区间“将是适当的，以便使货币政策立场具有足够的限制性，并随着时间的推移使通胀率恢复到2%”。

美联储重申，在确定未来加息步伐时，将考虑货币政策的累积紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。同时，美联储还将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚决致力于将通胀率降至2%的长期目标。

这是美联储今年以来连续第七次加息。此前美联储连续四次分别加息75个基点。

当天，美联储还发布最新一期经济前景预期，预计2022年美国经济将增长0.5%，较今年9月预测上调0.3个百分点，但大幅下调2023年经济增长预期0.7个百分点至0.5%。同时，美联储预计今年美国失业率将升至3.7%，较此前预测低0.1个百分点，但2023年失业率或升至4.6%，较此前上调0.2个百分点。

物价方面，美联储预计今年通胀率或升至5.6%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率为4.8%，分别上调0.2和0.3个百分点。明年美国核心通胀率有望回落至3.5%，仍远高于2%通胀目标。

根据经济前景预期，美联储联邦公开市场委员会所有成员均预计明年联邦基金利率将升至4.75%以上，其中10名成员预计利率水平将升至5%到5.25%之间，5名成员预计将升至5.25%到5.50%之间。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，今年以来美联储采取了有力措施收紧货币政策，但截至目前，快速收紧的全部效果“尚未显现”，美联储仍“有很多工作要做”。美联储官员继续认为通胀风险偏向上行，预计继续加息将是适当的。

(责编：罗知之、陈键)
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