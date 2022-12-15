赵辰昕

党的二十大报告明确指出，我们要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。我们要深入学习领会党的二十大精神，坚定实施扩大内需战略，为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供有力支撑。

一、深刻领会坚定实施扩大内需战略的重大意义

坚定实施扩大内需战略，是加快构建新发展格局的关键着力点。习近平总书记指出，“市场资源是我国的巨大优势，必须充分利用和发挥这个优势，不断巩固和增强这个优势，形成构建新发展格局的雄厚支撑。”当前，世界百年未有之大变局加速演进，必须坚定实施扩大内需战略，形成强大的国内经济循环体系和稳固的基本盘，同时依托超大规模市场优势，形成对全球高端要素资源的强大吸引力，实现国内国际双循环互促共进。

坚定实施扩大内需战略，是推动经济持续健康发展的重要基础。习近平总书记指出，“要立足提高质量和效益来推动经济持续健康发展，追求实实在在、没有水分的生产总值，追求有效益、有质量、可持续的经济发展”。必须坚定实施扩大内需战略，持续释放经济增长潜力，引导各方面把更多精力放到提质增效和转型升级上来，努力做到投资有回报、产品有市场、企业有利润、员工有收入、政府有税收、环境有改善。

坚定实施扩大内需战略，是彰显大国担当的主动选择。习近平总书记指出，“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量”。必须坚定实施扩大内需战略，分享中国发展机遇，为世界各国企业进入中国大市场提供更多契机，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

坚定实施扩大内需战略，是坚持以人民为中心发展思想的必然要求。习近平总书记指出，“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”。必须坚定实施扩大内需战略，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，在发展中补齐民生短板，持续提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、我国坚定实施扩大内需战略具有广阔空间

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国家出台实施了一系列扩大内需的政策举措，内需对经济发展的支撑作用凸显。进入新发展阶段，扩大内需仍大有可为。

居民消费提质扩容潜力巨大。我国有世界规模最大的中等收入群体，人均国内生产总值已超过1.2万美元，是全球最具成长性的消费市场。未来一段时间，我国中等收入群体还将持续扩大，国内市场发展将迎来更加广阔的前景。

补短板锻长板投资需求旺盛。传统基础设施建设需求仍然很大，新型基础设施加快布局，产业转型升级投入力度加大，民生领域仍有许多薄弱环节，将催生更多投资需求。未来一段时期，扩大有效投资，提高投资效率，将为投资合理增长增添持久动力。

推进新型城镇化和区域协调发展将进一步拓宽国内市场空间。我国城镇化率还有较大提升空间，不断提高的城市生活品质将激发更多需求，新型城镇化带动的内需潜力将以万亿计。同时，区域协调发展战略深入实施，也将释放更多投资消费潜力。

供给水平不断提升将引领创造更多市场需求。先进制造业与生产性服务业加速融合，生活性服务业快速发展，数字创意、绿色低碳、医疗健康、电子商务等领域具有很大成长空间。同时，中高端产品供给快速增加，将更好满足国内需求。

市场体系逐步完善有利于充分激发市场活力。随着全国统一大市场加快建成，要素配置水平不断提升，创新创业创造活力不断激发，将为国内市场建设提供强大内生动力。同时，我国对全球高端要素的吸引力持续增强，将有力助推强大国内市场建设。

三、准确把握坚定实施扩大内需战略的总体要求和主攻方向

坚定实施扩大内需战略，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，牢牢把握扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，推动我国经济行稳致远。

在工作中需要重点把握好以下几点。一是完善制度设计，加快培育完整内需体系。实施扩大内需战略，应当更加重视内需整体发展，按照生产、分配、流通、消费和投资再生产的全链条，培育完整内需体系。二是深化供给侧结构性改革，推动供需更好衔接。必须把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增加高品质商品和服务供给，以高质量供给引领创造新需求。三是切实转变发展方式，着力提高扩大内需的质量效益。我国经济已转向高质量发展阶段，发展条件已经深刻变化，必须正确处理质量和数量的关系，切实转变扩大内需发展方式，在规模合理增长中实现质量效益稳步提升。四是坚持高水平开放，推动内外需求互促共进。坚定实施扩大内需战略，绝不是关起门来封闭运行，而是要坚持扩大开放，充分利用国内国际两个市场两种资源，实现国内国际双循环相互促进。

具体要完成好的重点任务：一是全面促进消费，加快消费提质升级。要持续提升传统消费，积极发展服务消费，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费。二是优化投资结构，拓展投资空间。要加大制造业投资支持力度，持续推进重点领域补短板投资，系统布局新型基础设施。三是推动城乡区域协调发展，释放内需潜能。要推进以人为核心的新型城镇化，积极推动农村现代化，优化区域经济布局。四是提高供给质量，带动需求更好实现。要加快发展新产业新产品，积极促进传统产业改造提升，持续推动生产性服务业向高端延伸，着力加强标准质量和品牌建设。五是健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接。要提升要素市场化配置水平，加快建立公平统一市场，建设现代流通体系。六是深化改革开放，增强内需发展动力。要完善促进消费的体制机制，推进投融资体制改革，优化营商环境激发市场活力，发挥对外开放对内需的促进作用。七是扎实推动共同富裕，厚植内需发展潜力。要持续优化初次分配格局，逐步健全再分配机制，重视发挥第三次分配作用。八是提升安全保障能力，夯实内需发展基础。要保障粮食安全，强化能源资源安全保障，推动应急管理能力建设。

（作者为国家发展和改革委员会党组成员、副主任）

《 人民日报 》（ 2022年12月15日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)

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