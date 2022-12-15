人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

中企造自动驾驶客车将在法国运营

2022年12月15日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　自动驾驶大巴客车在巴黎市郊进行路况调试中。
　　新华社发

　　据新华社电  （记者邢建桥）中国中车旗下中车时代电动汽车股份有限公司（中车电动）制造的自动驾驶大巴客车近日在法国巴黎市郊完成各项调试，准备正式开始载客运营。

　　这款自动驾驶大巴客车是中车电动“新巴客”城市系列C12AI，于2020年完成设计。车身长约12米，以智能驾驶、智能动力、智能互联为依托，可全方位实施人、车、路动态信息实时交互。该客车计划近期在巴黎大众运输公司其中一条线路的部分路段上开展载客运营。

　　中车电动自动驾驶技术部部长彭之川说，中车电动在近几个月对自动驾驶客车进行了进一步的技术升级，其中包括车辆运行速度的提升和运行轨迹的精度，进而确保车辆可以在线路上更加安全地运行。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
重拳出击！市场监管总局公布首批查处涉疫物资价格违法典型案例
　　人民网北京12月15日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，针对部分药品等涉疫物资价格异常波动情况，市场监管总局部署全国市场监管系统集中摸排哄抬价格线索，进一步加大价格监管执法力度，立案并查处了一批涉嫌哄抬价格等违法行为。为充分发挥典型案例警示教育作用，引导经营者加强价格自律、依法合规经营，现公布一批哄抬药品价格等典型案例。…
寒潮来袭！我国大部地区最低气温将创今年入冬新低
　　人民网北京12月14日电（记者杨虞波罗）据中国气象局消息，今天起，新一轮强冷空气开始影响新疆，15-17日影响我国大部地区，期间相继降温4-8℃，部分地区降温超过10℃；西北地区、东北地区南部、华北及其以南大部地区先后有4-6级偏北风，阵风可达7-9级。中央气象台发布寒潮蓝色预警。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部