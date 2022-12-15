自动驾驶大巴客车在巴黎市郊进行路况调试中。

新华社发

据新华社电 （记者邢建桥）中国中车旗下中车时代电动汽车股份有限公司（中车电动）制造的自动驾驶大巴客车近日在法国巴黎市郊完成各项调试，准备正式开始载客运营。

这款自动驾驶大巴客车是中车电动“新巴客”城市系列C12AI，于2020年完成设计。车身长约12米，以智能驾驶、智能动力、智能互联为依托，可全方位实施人、车、路动态信息实时交互。该客车计划近期在巴黎大众运输公司其中一条线路的部分路段上开展载客运营。

中车电动自动驾驶技术部部长彭之川说，中车电动在近几个月对自动驾驶客车进行了进一步的技术升级，其中包括车辆运行速度的提升和运行轨迹的精度，进而确保车辆可以在线路上更加安全地运行。

(责编：罗知之、陈键)

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