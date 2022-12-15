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辽宁高效保障能源物资运输

2022年12月15日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报沈阳电  （记者胡婧怡）记者从辽宁省交通运输厅了解到，进入冬季，由于供暖和发电双项叠加，东北地区煤炭用量大幅增加。为确保全省能源安全保供、经济平稳运行、群众温暖过冬，辽宁省交通运输系统强化运输组织衔接，提升煤炭转运效率，全力保障供电供热煤炭等能源物资运输。截至11月末，全省沿海港口今年累计完成煤炭接卸5450万吨，铁路完成煤炭运输4816万吨，33家统调电厂累计存煤690万吨，同比增长25.7%。

　　今年以来，辽宁省交通运输厅加强全省港口电煤运行监测和分析研判，最大限度释放港口煤炭接卸能力，对煤炭运输船舶采取优先进出港、优先引航、优先靠泊、优先装卸，确保煤炭港口集疏运体系高效运行，着力提高电煤铁路运输组织和装卸效率。同时，中国铁路沈阳局集团有限公司组织人员深入煤炭上下游企业，掌握煤矿生产、设备运行、检修维护等情况，做好资源核实，对煤炭库存不足20天的电厂，及时启动煤炭应急保供机制，开行电煤直达列车，全力保障发电企业电煤运量稳定、供应充足。

(责编：罗知之、陈键)
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