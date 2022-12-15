黄晓芳

原标题：海洋能源成为重要增长极

地缘冲突下全球能源格局如何变化？我国海洋油气为何成为增产主力？海洋新型能源前景如何？在近日举行的中国海洋能源发展论坛上，与会专家认为，海洋能源将成为社会发展的重要原动力，海上油气生产已成为不可或缺的能源增长极。

我国油气生产保持良好势头

中国海油集团能源经济研究院院长王震表示，俄乌冲突深刻改变了全球能源供应格局和能源市场结构，各国对能源安全的重视程度大幅提升。

他表示，为应对能源危机，部分国家和地区重启并加大对煤炭、煤电等高碳能源的利用，全球清洁能源转型步伐阶段性放缓。

会上发布的《中国海洋能源发展报告2022》预计，2022年，全球一次能源消费中，煤炭、石油的占比均增加0.3个百分点，天然气占比下降0.6个百分点，非化石能源占比基本持平，全球与能源相关的二氧化碳排放量低速增长至349亿吨。

报告预计，2022年，我国能源消费结构中，煤炭占比略有回升；石油、天然气占比小幅下降，非化石能源占比则从2021年的16.6%提高至17.2%。

值得一提的是，今年，在国内整体能源消费因疫情、价格等因素增速放缓，原油、天然气需求出现小幅回落的同时，国内油气生产保持良好势头，我国原油、天然气对外依存度有望下降。报告预计2022年国内原油产量达到2.05亿吨左右，是2016年以来首次超过2亿吨；预计全年我国天然气产量2211亿立方米，同比增长6.5%。

“海洋能源发展将成为统筹能源安全与转型的关键增量。”国家能源局副局长任京东表示，近十年，在全球大型油气田发现中，海洋油气发现数量和可采储量占比均超过80%，全球海洋天然气水合物资源约为常规天然气可采资源量的42倍。

他表示，中长期内海洋油气资源特别是深水油气资源将成为重要资源接替区，有力保障我国油气安全。同时，在加快推动能源结构调整过程中，海洋可再生能源将成为立足我国资源禀赋，积极稳妥推进碳达峰碳中和重要路径。

海洋油气投资大幅增长

王震表示，今年受油气价格大幅攀升影响，全球海洋油气投资大幅增长。报告显示，今年全球海洋油气勘探开发投资有望达到1672.8亿美元，同比增长21.3%，占油气总投资的33.2%。深水、超深水投资显著增长，分区域来看，亚洲和中东是投资最高的区域，其中中国的表现十分亮眼。2022年，全球海上钻井工作量中，近40%来自中国海域。

今年也是中国海洋油气勘探开发取得重大突破的一年。报告显示，2022年，中国海洋油气获得勘探新发现7个，成功评价宝岛21-1等20个含油气构造，年内计划投产7个新建产能项目。报告预计，2022年中国海洋石油产量达5862万吨，同比增长6.9%，增产量占全国石油增产量的一半以上。其中，渤海和南海东部是海洋石油上产的主要区域，海洋天然气产量达216亿立方米，同比增长8.6%，约占全国天然气产量增量的13%。

中国海洋石油集团有限公司董事长汪东进表示，我国海上油气资源探明率、动用率都远低于陆上，发展潜力巨大。中国海油近年实施“增储上产”七年行动计划，过去三年国内原油增产量在全国总增量中的占比超过70%。

报告预计，2023年海洋石油产量将稳步增长。预计全球海洋石油产量将增长到28.8百万桶/天，超过疫情前水平。从水深看，全水域产量都将增加，其中0米至300米、1501米至3000米水深产量增加最多。同时，全球海洋天然气产量也将提速。随着全球天然气市场全面复苏，预计全球海洋天然气产量达11865亿立方米，同比增长2.6%。

报告同时预计，2023年全球海洋油气勘探开发投资也将继续增加。全球海洋油气勘探开发投资有望小幅增长至1774.4亿美元，同比增长约6.1%，占全球油气勘探开发总投资的32%。

新型海洋能源获关注

任京东表示，新型能源体系是实现中国式现代化重要物质基础。要围绕海洋能源、建立完善海洋产业体系，将新型能源体系有机整合到全产业链的转型中，培育经济发展新动能，服务经济社会可持续发展。

这其中，海上风能正成为重要支撑。报告预计，截至2022年末，全球海上风电并网装机规模达到6850万千瓦，同比增长26%，约占全球可再生能源发电装机总量的2%，未来这一比例将稳步提升。

根据报告，截至2022年末，中国海上风电累计并网装机容量预计将达到3250万千瓦，几乎占到全球的一半。国内海上风电产业呈现集聚发展特点，初步形成了环渤海、长三角、珠三角等产业集群。

据了解，目前我国已建成或在建28个海上风电产业园、产业基地。整机厂商也在多地布局以争取市场，部分市场整机出现过剩。

报告预计，在中国推动可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展的进程中，海上风能在沿海省份的发电量占比有望从目前的2%提升至2050年的近20%。

同时，我国也在不断探索发展海上光伏。山东省发布了《山东省海上光伏建设工程行动方案》，并提出布局环渤海和沿黄海两个海上光伏基地。

从海洋氢能来看，国际能源署预测，全球电解水制氢装机规模在2022年底或达到140万千瓦，到2030年前有可能增长到1亿千瓦以上，发展潜力十分可观。我国也把海上风电制氢技术及海上建设能源岛纳入了能源规划。

从海洋生物质能看，我国海洋微藻生物质资源禀赋比较好，但开发进展比较缓慢，受制于商业性特别是技术性，未来发展仍需较大突破。

中国工程院院士谢玉洪表示，加快构建新型能源体系是推动我国能源升级的必由之路。要充分发挥海洋优势，强化海洋能源的理念，推动海洋经济全产业链的融合发展。

他建议，要充分挖掘海洋环境、海洋地质，海洋深度、数据信息，打造数据利用最大化，用盆地能源理念替代单一油田思维，用海洋能源应用覆盖单一海洋油气能源的利用。

国际能源署署长高级顾问安丰全则表示，全球能源品种多，但是资源量、品质、技术成熟度、开发规模、开发运营成本差异非常大。目前来说比较成熟的海洋油气占全球总产量的四分之一，全球近9亿千瓦风电装机中，7%左右是海上风电。但与此同时，潮汐能、波浪能比起海上风能低得多。

他说，各国需要制定战略规划和相关政策，明确海洋能源发展目标、重点路线图和时间表，提供稳定的政策导向和投资导向，以推动海洋能源发展。

黄晓芳

(责编：罗知之、陈键)

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