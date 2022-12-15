曾金华

原标题：税费政策应持续加力助小微

日前召开的中央政治局会议在部署明年宏观政策时强调，积极的财政政策要加力提效。作为积极财政政策的关键性举措，税费支持政策下一步应加力提效减轻市场主体特别是中小微企业、个体工商户负担，增强企业发展动能、促进经济平稳恢复。

今年以来，面对多重超预期因素冲击，我国实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策。统计显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。各项税费支持政策积极作用持续显现，有效减轻了企业负担，帮助广大市场主体减轻负担、应对挑战，企业运行呈现回稳向好势头。

值得关注的是，在市场主体中，中小微企业、个体工商户面临的困难尤为突出，成为税费政策支持的重点。比如，作为今年新的组合式税费支持政策“重头戏”的大规模增值税留抵退税，从企业规模看，小微企业是受益主体，户数占比超过九成，退税金额占比也达近四成。此外，我国还实施了一系列专门针对中小企业的减税降费措施，比如对小规模纳税人阶段性免征增值税，将“六税两费”减免适用范围扩大至小型微利企业和个体工商户等。通过助力小微企业纾困发展，为保市场主体、保就业发挥了重要的支撑作用。

当前，中小微企业依然面临较为严峻的市场大环境，对其进行纾困解难必须持续发力。中小微企业不少税收优惠政策具有一定期限，对一些即将到期的政策，有必要研究接续问题。同时，建议针对中小微企业的现实困难，从减负担、促融资、助创业等方面进一步研究出台税费支持政策，提振中小微企业信心，助力中小微企业高质量发展。

政策效能的提升，还有赖于政策落实落细。中小微企业量大面广，税费支持政策也比较复杂，有必要通过加强政策宣传辅导和精细服务，优化办税流程，降低制度性交易成本，促进税费支持政策的直达快享，帮助纳税人缴费人更加便捷、高效地享受政策红利。

对中小微企业纾困解难，还必须加强政策协同，特别是财政政策和货币政策要形成合力。中央政治局会议指出，“加强各类政策协调配合”“稳健的货币政策要精准有力”。对小微企业来说，减税降费和金融服务的“输血”都不可或缺。要更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，引导金融机构有力支持实体经济特别是小微企业、科技创新等领域，落实落细金融服务小微企业、民营企业敢贷会贷长效机制等政策措施。

中小微企业是发展的生力军、就业的主渠道、创新的重要源泉。减税降费是应对经济下行压力的关键之举，加大对中小微企业支持力度更是对促就业、保民生具有重大意义。相信通过一系列政策的支持，中小微企业将更好地应对困难挑战，焕发生机活力。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经