马春阳

原标题：上市公司提质明确路线图

日前，上海证券交易所发布《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》，深圳证券交易所发布《落实〈推动提高上市公司质量三年行动方案（2022—2025）〉工作方案》，对提高上市公司质量作出工作安排。

总的来看，在提高上市公司质量上，沪深交易所均提及加大制度供给、提升监管质效、强化对科创型企业支持力度等内容。在提高央企控股上市公司质量上，上交所提出服务推动央企估值回归合理水平、服务助推央企进行专业化整合，以及服务完善中国特色现代企业制度。

“注册制下，交易所在企业上市和监管中承担着更重要的角色，行动计划和方案相当于未来三年工作的指挥棒，将加快促进我国上市公司质量的提升。”中原证券研究所宏观策略分析师周建华表示。

上市公司质量是支撑资本市场发展的支柱和基石，是促进金融和实体经济良性循环的微观基础。近年来，在各方努力下，沪深上市公司质量均有明显提升。但上市公司高质量发展的基础还有待巩固，一些风险因素尚未完全消除，提高上市公司质量仍需各方长期推动。

上交所发布的三年行动计划有以下几个方面：控股股东、实际控制人层面，突出强化激发治理的内生动力；上市公司层面，突出支持提升科技创新能力；自律监管层面，突出坚守监管主责主业；制度保障层面，突出不断提升规则质量；科创板建设层面，突出保持科创硬科技成色；生态建设层面，突出通过深化开门办监管增强合力。

深交所发布的工作方案，则明确了推动提高上市公司质量的时间表、路线图、任务书，力争经过三年努力，进一步巩固深市上市公司高质量发展基础，推动形成一批主动服务国家战略、创新能力突出、公司治理规范、经营业绩长期向好、投资者回报持续增强、积极履行社会责任的上市公司群体。工作方案主要从加大促进高质量发展的制度供给、加快促进高质量发展的监管质效和塑造促进高质量发展的市场生态三方面作出具体安排。

“沪深交易所对于提升上市公司质量的工作安排可以总结为三个方面，对提升我国上市公司质量将有现实积极作用。”周建华表示，一是入口把关，将更侧重于实体经济发展，更重视对硬科技企业的支持，引导更多科技型企业上市融资；二是监管有力，市场的基础制度越来越完善，监管是落实制度的重要支柱，严监管才能实现企业优胜劣汰、去伪存真，提高存量上市公司的整体质量；三是生态建设，资本市场涵盖上市公司、中介机构、投资者等利益相关方，只有提升整个生态各方面的质量，才能实现资本市场的良性发展。

(责编：罗知之、陈键)

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