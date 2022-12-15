新华社北京12月15日电（记者潘洁）国家发展改革委15日发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》。实施方案针对制约扩大内需的主要因素，围绕“十四五”时期实施扩大内需战略主要目标，明确了重点任务和重要举措。

方案明确，“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是：促进消费投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足；完善市场体系，激发内需取得明显成效；畅通经济循环，内需发展效率持续提升。

方案对标对表《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出八方面重点任务，包括全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间；推动城乡区域协调发展，释放内需潜能；提高供给质量，带动需求更好实现；健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接；深化改革开放，增强内需发展动力；扎实推动共同富裕，厚植内需发展潜力；提升安全保障能力，夯实内需发展基础。

方案指出，要持续提升传统消费，提高吃穿用消费品质，释放出行消费潜力，促进居住消费健康发展，增强区域消费综合承载能力；积极发展服务消费，着力培育文化消费，促进旅游消费提质扩容，增加养老育幼服务消费，提供多层次医疗健康服务，提升教育服务质量，促进群众体育消费，推动家政服务提质扩容；加快培育新型消费，促进共享经济和新个体经济发展；大力倡导绿色低碳消费。

方案提出，要加大制造业投资支持力度，引导各类优质要素向制造业集聚；持续推进重点领域补短板投资，系统布局新型基础设施，加快构建全国一体化大数据中心体系。

方案还提出，要持续优化初次分配格局，提升就业质量增加劳动者劳动收入，提高劳动报酬在初次分配中的比重，健全各类生产要素参与分配机制，扩大中等收入群体规模；逐步健全再分配机制，加大财税制度对收入分配的调节力度，健全社会保障制度；重视发挥第三次分配作用，发展慈善事业和志愿服务。

(责编：赵欣悦、胡永秋)

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