新华社北京12月15日电 题：以“稳”助力稳经济大盘 以“进”积蓄发展新动能——2022中国经济观察之工业经济篇

新华社记者

国家统计局12月15日公布数据显示，今年前11个月，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。11月份，受疫情短期冲击加大影响，工业生产有所回落，但从累计看，保持总体平稳。

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，各地各部门采取一系列促进工业平稳运行的政策举措，以工业生产之“稳”助力稳住经济大盘，以产业升级之“进”积蓄高质量发展新动能。

工业生产之“稳”：累计增长保持总体稳定

重庆全市汽车企业员工返岗率超过80%，正全力迈向“稳产满产”；山西加快能源企业复工复产，确保完成全年13亿吨煤炭产量目标……

时下，随着近期全国多地密集调整优化疫情防控措施，更好统筹疫情防控和经济社会发展，企业预期得到提振，工业生产步伐加快迹象渐显。

工业是经济增长的主体和引擎，振作工业经济是稳住经济大盘的坚实支撑。今年以来，国际上地缘政治冲突频发、能源资源供应紧张、大宗商品价格上涨，国内疫情多发散发，工业经济平稳运行面临压力，工业生产一度放缓。

面对多重压力，党中央科学决策，统筹部署一系列稳住工业经济政策措施，各地各部门以实招硬招精准落实，确保工业经济平稳运行。

聚焦重点区域、重点企业、重点行业稳链保畅，建立重点省市日调度机制、实施“白名单”制度，搭建汽车等重点产业链供应链协调平台，一度受阻的产业链供应链得到修复；

加大助企纾困力度，年初出台新的组合式税费支持政策；8月以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费，截至11月10日，制造业留抵退税累计达6176亿元，退税规模居各行业首位……

得益于一系列政策持续显效，反映工业生产快慢的指标——规模以上工业增加值，从4月份的同比下降2.9%转为6月份的同比增长3.9%，走出一个“V”字形态。从月度累计看，5月份以来，工业增加值累计同比分别增长3.3%、3.4%、3.5%、3.6%、3.9%、4.0%和3.8%。

“受疫情反弹、市场需求不足等因素影响，10月、11月工业生产指标出现波动。我国工业体系完整、规模优势明显，加之及时采取了一系列有力有效举措，从全年情况看，工业生产保持总体平稳。”国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任魏琪嘉说。

产业升级之“进”：积蓄高质量发展新动能

今年前11个月，我国高技术制造业增加值同比增长8.0%，高于制造业3.3%的增速；高技术制造业投资同比增长23.0%，比全部投资增速高17.7个百分点……

一个个较快增速的数据，彰显着产业优化升级之“进”，积蓄着高质量发展新动能。

产业优化升级，在新产品、新业态、新模式上做“加法”。

上海嘉定，是远近闻名的“汽车城”。随着全球产业结构深刻调整，嘉定提出了依托“电动化、智能化、网联化、共享化”，打造世界级汽车产业中心核心承载区的目标。经过多年发展，这里集聚了一大批汽车行业龙头企业和重大项目。

今年9月，位于嘉定工业区的上海禾赛科技有限公司研发的激光雷达产品，单月交付量突破1万台。“激光雷达被喻为自动驾驶车辆的‘眼睛’，现在公司有接近一半的业务来自海外。”禾赛科技联合创始人李一帆说。

产业优化升级，拥抱数字化、智能化、绿色化转型大趋势。

“5G+工业互联网”全国在建项目超过4000个；5G由生产外围向核心控制环节延伸……前不久举行的2022中国5G+工业互联网大会上，工信部发布了5G和工业互联网建设与应用“成绩单”。

今年以来，工业部门持续推进数字化、智能化、绿色化转型，对经济的带动作用显著增强。前11个月，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备等绿色智能产品产量同比分别增长100.5%、44.1%、22.2%；制造业技改投资同比增长9.1%，占全部制造业投资的比重为40.9%。

未来发展之“锚”：提升产业链供应链韧性和安全水平

产业链供应链是工业经济的命脉。

12月6日召开的中共中央政治局会议在分析研究2023年经济工作时指出，要加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平。

“这是着眼于更好统筹发展和安全作出的重要部署。”中国首席经济学家论坛理事长连平说，提高全要素生产率和加强重点领域安全能力建设，是提升产业链供应链韧性和安全水平的两个维度。

连日来，长安汽车重庆两江工厂新能源汽车产线忙碌不停。由长安汽车联合华为、宁德时代打造的新能源汽车品牌阿维塔即将开启第一款车型的交付。

长安汽车首席专家李伟说，整车企业和上下游产业链要更好定位、协同和配合，才能更好驱动汽车产业转型发展。

魏琪嘉说，当前我国工业产业已具备强大的规模优势，巩固这种规模优势，同时不断提升发展质量，重要着力点就是确保产业链供应链有韧性。在推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长背景下，这一点显得格外重要。

前不久，工信部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，其中对提升产业链供应链韧性和安全水平作出部署。

工信部有关负责人表示，坚持底线思维、安全发展。密切跟踪国内外形势，做好风险预见预判预案，切实保障能源和重要原材料安全供应，确保重点产业链供应链稳定运行，牢牢把握发展主动权。（记者：刘夏村、龚雯、李晓婷、张辛欣）

(责编：赵欣悦、胡永秋)

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