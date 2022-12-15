新华社北京12月15日电 题：各类政策协调发力 推动经济恢复回稳——2022中国经济观察之政策篇

新华社记者申铖、吴雨、王雨萧

国家统计局12月15日发布数据显示，今年1至11月份，全国固定资产投资（不含农户）、全国规模以上工业增加值、货物进出口总额同比分别增长5.3%、3.8%、8.6%，经济保持恢复态势，总体运行在合理区间。

今年以来，面对疫情等超预期因素冲击，贯彻落实中央经济工作会议精神，靠前实施政府工作报告确定的政策，稳经济一揽子政策措施及时出台，各地区各部门狠抓落实、主动作为，较快扭转了二季度前期的经济下滑态势，推动经济恢复回稳。

聚焦一个“稳”字：政策持续加力 稳住宏观经济大盘

走进位于山东省乐陵市的启润轮胎（德州）有限公司生产车间，工人们正熟练地操作设备，一片忙碌的景象。

而就在几个月前，这家企业因原材料成本上涨、资金回笼慢等，现金流十分紧张。困难之时，909万元增值税留抵退税款及时到账，帮助企业渡过难关。

“没有这笔钱，这个坎可能就过不去了。”公司负责人韩孝圣说。

今年以来，面对更趋复杂严峻的国内外形势，党中央洞察大局大势，坚持稳字当头、稳中求进，高效统筹疫情防控和经济社会发展，宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等七大政策加快落地，增量政策工具谋划推出，稳经济一揽子政策措施及时出台。

财政政策和货币政策是宏观政策的两大抓手：全年新增减税降费及退税缓税缓费规模预计超过4万亿元；保证财政支出强度，优化支出重点和结构；发挥降准等货币政策工具作用，保持流动性合理充裕；广义货币（M2）、社会融资规模和人民币贷款保持较快增长……

“这些政策措施有力有效，二季度前期经济下滑势头及时得到扭转，推动经济回稳向上。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说。

一季度国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，二季度同比增长0.4%，三季度同比增长3.9%……数据折射今年中国经济的不凡历程。

12月5日，年内第二次降准正式落地，释放长期资金约5000亿元。

“四季度经济运行对全年经济十分重要，需要政策发力稳增长、提信心。”中国民生银行首席经济学家温彬说，当前，各地各部门正在努力抓住时间窗口，促进各类政策举措全面落地、充分显效，推动经济运行进一步好转。

落实一个“准”字：破解堵点痛点 提高政策实效

13.85亿元——这是贵州省“东数西算”贵安新区算力产业集群配套项目从国家开发银行获得的资金支持，这得益于今年创设的政策性开发性金融工具。

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。

今年以来，针对有效需求不足、产业链供应链不稳等问题，政策调控更加注重精准发力，破解堵点痛点，提高政策实效。

截至10月末，两批政策性开发性金融工具合计已投放7400亿元，各银行为金融工具支持的项目累计授信额度已超3.5万亿元；《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》近日印发；多地纷纷发放餐饮、零售等消费券；多措并举鼓励汽车、家电等大宗消费……多类政策频频发力，在扩大内需上积极作为。

“政府今年发放了几轮电子消费券，把促消费下沉到我们中小商户群体中。”上海永康路上一家经营了6年的小店老板薛勇敏说。

保障港口、站场等集疏运正常运行，及时打通堵点，维护产业链供应链稳定；加强监测调度和供需对接，稳定大宗商品、关键零部件价格；以有效投资加快产业链强基础、补短板……一系列政策措施纷纷出台，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。

国家发改委新闻发言人孟玮表示，随着稳经济一揽子政策措施在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。展望全年，回稳向好基础将不断得到巩固。

发力一个“协”字：加强协调配合 形成发展合力

“有了建行2.4亿元设备更新改造贷款的支持，我们年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目明年有望建成。”云南盈和新能源材料有限公司负责人赵晔说，首笔2300万元贷款已到账，享受财政贴息后，企业实际承担贷款利率只有0.7%，大大降低了资金成本。

设备更新改造专项再贷款政策，是财政货币政策协调配合的重要体现。金融机构向企业发放贷款后，人民银行予以再贷款资金支持，同时财政部门为贷款提供贴息支持。

去年底的中央经济工作会议提出：财政政策和货币政策要协调联动，跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合。在上海金融与发展实验室主任曾刚看来，各领域政策要统筹协调、相互配合，才能形成合力、发挥更大效用。

12月6日召开的中共中央政治局会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇说，明年我国经济运行仍然面临挑战，此次会议明确加强各类政策协调配合，有助于保持政策力度和强度，聚焦关键领域持续发力，确保明年经济稳定发展、实现合理增长。

“进一步优化各类政策的着力点和实施方式，发挥协同效应，将有利于稳定市场预期，提振市场信心。”中国财政科学研究院院长刘尚希说。

(责编：赵欣悦、胡永秋)

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