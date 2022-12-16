本报记者 汪文正

12月15日，国家统计局公布了11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份，国际环境更趋复杂严峻，外需收缩进一步显现，国内疫情大面积反弹，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”加大，对经济运行制约明显。面对新情况新挑战，国民经济总体上保持恢复态势，市场价格涨势平稳，新动能持续成长，民生保障有力，社会大局保持稳定。

工业生产总体稳定

11月份，工业生产总体稳定。受疫情反弹、市场需求不足等因素影响，全国规模以上工业增加值同比增长2.2%，较10月份回落2.8个百分点。看累计数据，1—11月规模以上工业增加值同比增长3.8%，较1—10月小幅回落0.2个百分点。

“11月份，受疫情短期冲击加大影响，工业生产有所回落，但从累计看，保持总体平稳。同时，工业结构升级态势未变，新动能继续成长，民生产品供应得到保障。”国家统计局工业司副司长汤魏巍说。

——新能源、新动能产品高速增长，彰显工业经济韧性。11月份，新能源汽车产量同比增长60.5%；太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等新材料产品生产高位加快；移动通信基站设备、民用飞机、民用无人机等高技术产品产量增长较快。

——生活必需品生产保持增长，能源保供成效继续显现。11月份，涉及居民衣、食等方面的生活必需品保持增长，为经济社会有序运转提供有力支撑；采矿业增加值同比增长5.9%，其中煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业分别增长5.5%、7.2%，为保障生产和居民生活用能发挥了重要作用。

“工业平稳增长格局没有改变。”汤魏巍说，随着疫情防控优化措施落实落细、稳经济各项措施显效，工业经济有望继续恢复。

线上消费需求释放

11月份，社会消费品零售总额38615亿元，同比下降5.9%。国家统计局贸易外经司统计师付加奇分析，11月份消费市场明显承压，市场销售降幅有所扩大，但线上消费较快增长，基本生活类商品零售增势较好，部分升级类消费好于整体，超市和便利店等零售业态平稳增长。

线上消费需求释放带动作用明显。1—11月，全国实物商品网上零售额同比增长6.4%，增速明显快于线下商品销售，占社会消费品零售总额的比重为27.1%，比1—10月提高0.9个百分点，自9月份起占比连续提升。其中，与居民生活关系密切的吃类和用类商品网上零售同比分别增长15.1%和6.1%。

据国家邮政局测算，11月份中国快递发展指数同比增长1.2%；受“双11”网购促销带动，11月1日—11日快递包裹处理量超42亿件，日均处理量超3.8亿件，是日常业务量的1.3倍。同时，网络消费、线上服务等带动信息服务类消费较快增长。

与此同时，基本生活类和部分升级类商品增势良好，部分线下零售业态保持增长。11月份，限额以上单位粮油食品和中西药品类商品零售额同比分别增长3.9%和8.3%，增速明显快于商品零售整体水平；文化办公用品类商品零售额增速高于限额以上单位商品零售额4个百分点。1—11月，在实体店铺零售中，生活必需品供应更为集中的便利店、食杂店零售额同比分别增长4.3%和3.5%。

付加奇表示，11月份市场销售承压主要是受疫情短期冲击影响，消费市场提质增效态势没有改变，“随着进一步优化疫情防控措施的落地落实，扩内需促消费系列政策逐步见效，消费市场发展韧性持续显现，居民消费需求将不断释放，市场销售有望稳步恢复。”

推动经济运行整体好转

付凌晖表示，11月份，中国经济顶住疫情反弹等多重压力，总体上保持了恢复态势。

看农业，粮食产量再创新高。秋粮再获丰收，全国秋粮产量达10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。全国粮食总产量达到13731亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

看就业，就业形势基本稳定。11月份，全国城镇调查失业率为5.7%，其中16至24岁劳动力调查失业率为17.1%，比上月回落0.8个百分点。付凌晖表示，从下阶段情况看，就业形势逐步改善、保持总体稳定仍具有较多有利条件。

看物价，居民消费价格同比涨幅回落。11月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点；环比下降0.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月持平。“我国市场供给能力强大，保供稳价措施有力，物价有望继续保持总体稳定。”付凌晖说。

看投资，固定资产投资保持稳定增长。国家统计局投资司首席统计师罗毅飞介绍，11月份，各地区各部门有效发挥政策性开发性金融工具作用，推进重大项目建设，加快设备更新改造，加大对民营经济支持力度，投资保持稳定增长。1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.3%；高技术产业投资增长19.9%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.0%、13.2%。

付凌晖表示，下阶段要大力提振市场信心，扎实落实稳经济各项政策措施，着力稳增长、稳就业、稳物价，着力激发市场活力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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