本报记者 杨俊峰

从窗口办理到“一网通办”，从手写录入到线上申报，从领取纸质发票到扫码开电子发票……中国税收信息化建设加快步伐。专家表示，以“智能税务”和发票电子化为发展重点，“以数治税”的税务创新让中国税务走“新”更走“心”。

办税体验越来越好

伴随着便民办税的春风，“智慧税务”不断“播种开花”，功能更集成，效能更强大，已成为多地政府优化税收营商环境的崭新名片。

在上海市，线下办税体验越来越智能化的同时，“网路”不断拓宽：310项税费事项实现“一网通办”，154项高频税费事项机器自动审核、即时办结；14项场景式“套餐办”税费事项接续推出；全国首创依托“一网通办”平台精准推送税费政策及解读，实现“政策主动找人”……随着一项项创新举措的落地，“智能税务”服务工作的智能、高效、便捷、精准得到上海居民的认可。

在海南省，“智慧税务”发展迅速。海南省税务部门全力推行“智慧税务”，不断推出电子税务局、自助办税终端、“码上办”等各类办税缴费渠道，办税缴费时间打破工作8小时限制，大部分涉税业务实现了网上办，更好满足了企业的税费服务需求。“现在缴税基本都是网上办理，申领发票还能免费邮寄到企业，大大减轻了办税负担。”海南珠江物业酒店管理有限公司财务人员李艳梅说，“碰到疑难业务去办税服务厅办理也不需要排队，网上按时段预约，到了就可以办理，避免了长时间等候。”

在山西省长治市，“非接触式”办税得到普及和推广。长治市郊区税务局负责人对本报记者说，该局以纳税人缴费人需求为导向，推行在线视频、音频、文字、图片等多形式的涉税咨询新方式，通过“云上服务、智慧服务、精细服务”让办税缴费从实体走向“云端”，实现了“点对点、屏对屏、线上办、不到厅”、纳税服务24小时不占线不断线。“非接触式”办税的方便和快捷，获得了纳税人广泛好评。

发票电子化改革深入

“从过去的‘票据手工开、税款上门收、发票人工审’，到办税服务厅‘一窗办理、一次办理、同城通办’，再到现在的‘不见面、网上办’，发票申领的方式越来越方便。”甘肃省白银市高新区税务局工作人员吴文毅说。

发票申领越来越方便的背后，是发票电子化改革的逐步深入。2021年，国家税务总局建成了全国统一的电子发票服务平台，并于当年12月1日在试点地区成功推出全面数字化的电子发票，24小时在线免费为纳税人提供发票开具、交付、查验等服务，实现发票全领域、全环节、全要素电子化，为推动税收征管数字化转型提供有利条件。

今年9月，国务院办公厅发布的《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》提出，2022年底前，实现电子发票无纸化报销、入账、归档、存储等。

“发行电子发票大幅节省了企业在发票上的成本。由于我们订单量庞大，使用电子发票极大减少了纸质发票打印成本、减少了纸质发票需要邮寄的快递成本、减少了开具纸质发票后的存放领取等一系列管理成本。”财经教育公司高顿集团负责人接受本报记者采访时说，电子发票有以下好处：首先，电子发票系统可以与企业内部的信息化管理系统相结合，大大提升企业财务人员、业务人员的工作效率；其次，电子发票在保管、查询、调阅时更加方便，也便于公司为消费者提供更加便捷的服务，让消费者可以自行查询发票情况，减少了公司在发票交付阶段的各项管理成本；另外，电子发票领取简便，避免了个人因丢失纸质发票而产生的种种问题，提升了消费体验。

为个体经营者发展护航

2021年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，税收现代化事业自此开启了新篇章。国家税务总局相关负责人表示：“税收征管数字化升级和智能化改造是深化征管改革的重要路径。”

今年11月，国家发改委发布的《关于数字经济发展情况的报告》显示，全国96.68%的办税缴费事项实现“非接触式”办理，全面数字化电子发票试点稳步推进，电子发票服务平台用户数量突破千万级。

电子发票的普及和推广，对于落实国家税惠政策、为个体经营者发展护航也起到了积极作用。比如贵州省税务局通过推进发票电子化，简化办税流程，让贵州的个体工商户真切感受到了国家政策支持。

“针对个体工商户，我们的服务主要着眼于办税的难点、堵点，近年来，先后推行了个体户申报期限月改季，批量扣税、简易申报，发票网上申领、邮寄送达，终端自助办税，注销即时办理等服务举措，大大节约了办税的时间成本，让他们能够把更多精力放在扩大生产、壮大发展上。”贵州省遵义市税务局局长李永忠介绍。

对于这一点，遵义市汇川区宏达副食店的刘老板深有体会：“我2010年开了这个副食店，一开始是自己到办税服务厅领用纸质发票；后来是在网上申请，邮政速递给我们送；现在更好了，我直接领用了电子发票，从开具到传给购买方都可以全程上网办理，更方便也更快捷了。”

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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