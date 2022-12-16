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赛事接轨市场  项目落地有力

本报记者  李凯旋
2022年12月16日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月9日，由四川省委统战部（省侨办）、四川省委组织部（省委人才办）主办的第八届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛决赛在成都举行。

　　本届“海科杯”旨在引进海外先进高新科技项目和优秀人才，搭建面向全球的科技创新和科技成果转化平台。大赛吸引了众多创新创业项目参赛，涉及领域涵盖智能智造与大健康、乡村振兴与现代服务、新材料新能源与节能环保、生物医药、数字经济等。

　　大赛在今年有序推进。参赛项目通过路演和答辩的形式，对产品技术、商业模式及实施方案、市场、团队情况等方面进行阐述，评委现场打分。激烈角逐后，共有9个项目脱颖而出，闯进决赛。最终，参赛选手卞中华带来的《植物工厂水稻加代快繁关键技术与配套装备》获得一等奖；参赛选手吴旻带来的《纳米分离式液氮替代机》、参赛选手胡景德带来的《WolvesEdge群狼流（边缘）计算平台》获得二等奖；参赛选手彭洁、陆岩松、刘曰利的项目获得三等奖。获奖项目将获四川省及相关市（州）的配套政策及资金支持。

　　项目评选充分与市场接轨是本届“海科杯”的亮点。从半决赛阶段起，5个专业赛道均与各个行业领军机构合作，由业内领军人物来对半决赛项目进行评判。各赛场也设置在各机构所在地，如乡村振兴与现代服务赛场设置在中国农业科学院都市农业研究所，新材料新能源与节能环保赛场设置在成都市工具研究所等。主办方还将组织获奖项目与风投机构、园区企业进一步对接洽谈。

　　据了解，从2015年到2022年，8届“海科杯”大赛已吸引了来自38个国家和地区的高科技创业团队参赛。通过大赛促成，已有222个项目成功落户四川，其中来川创立企业60家，技术合作139项。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月16日 15 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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