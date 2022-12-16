创新人才工作 建设人才高地
2022年12月16日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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12月12日，第二十届中国西部海外高新科技人才洽谈会重要专项活动之一——国际化引才基地建设论坛在成都高新区举行。论坛以“广纳全球杰出英才 建设创新人才高地”为主题，着力高水平推进人才工作创新，探索人才、科技和产业深度融合路径，塑造发展新动能、新优势。
论坛当天，成都国家人力资源服务出口基地正式揭牌。今年3月，人力资源社会保障部和商务部共同认定中国成都人力资源服务产业园为全国首批国家人力资源服务出口基地之一。今年8月，成都国家人力资源服务出口基地在中国国际服务贸易交易会上首次亮相，并做招商推介。
活动现场，中国西部猎头谷面向全球发布了“国际化人才招才计划”，招揽关键核心技术人才、中高端人才及创新人才，包括生物医药、芯片设计、集成电路、人工智能、金融等重点产业链方向100余个岗位。
论坛上，四川省人力资源和社会保障厅发布了《成渝地区双城经济圈急需紧缺人才目录》，聚焦成渝地区“协同建设现代产业体系”涉及的九大产业集群，通过重点抽样2.4万余家用人单位，综合研究分析了成渝地区人才的需求情况，将为成渝两地科学规划人才发展、合理制定人才政策、精准实施人才开发提供重要参考。
成都高新区相关负责人表示，将紧紧围绕成渝地区双城经济圈、成都都市圈建设等重大战略部署，以国际化引才基地建设为契机，充分发挥基地的引领示范作用，进一步推动人才区域协同发展，提升成渝地区人才一体化发展的深度和广度，同时高标准推动人力资源服务业创新融合协同发展，打造具有全球影响力的创新人才集聚区。
《 人民日报 》（ 2022年12月16日 15 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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