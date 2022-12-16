本报记者 宋豪新

12月12日，第二十届中国西部海外高新科技人才洽谈会——无人机及通航产业人才大会在成都举行。

四川是全国重要的航空工业基地，正加快构建制造先进、运营成熟、保障有力的通用航空全产业链体系，全省无人机及通航产业发展势头良好、动能强劲。据了解，四川已建成16个民用运输机场、4个通用机场，以及30余个临时起降点，在森林防灭火、低空救援、抗震救灾、应急抢险等方面发挥了重大作用。无人机上市企业已有3家。

四川省委常委、统战部部长赵俊民表示，四川省在无人机及通航产业上超前布局，形成了集研发设计、总装制造、运营服务、飞行保障为一体的产业体系，是我国无人机及通航产业全产业链最为完善的省份之一。

记者在会上获悉：今年3月，四川在成都和自贡布局建设省级无人机产业创新中心，打造从装备研发、智能制造、数智服务到协同试验的全产业链创新高地。当前，四川省正在布局建设省级无人机战略性新兴产业集群，推动无人机产业创新发展、做大做强。

大会现场还举行了“四川轻化工大学无人机产业学院”“四川省人工影响天气无人机基地”“支线物流无人机安全运行联合实验室”授牌仪式。涵盖无人机气象应用、航空领域校地合作、航空航天热喷涂材料等8个项目合作协议完成现场签约。

《 人民日报 》（ 2022年12月16日 15 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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