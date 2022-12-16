前11月全社会用电量同比增长3.5%
2022年12月16日07:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月15日电 （记者廖睿灵）国家能源局15日发布的1—11月全社会用电量等数据显示，1—11月，全社会用电量累计78588亿千瓦时，同比增长3.5%。分产业看，第一产业用电量1051亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量51860亿千瓦时，同比增长1.5%；第三产业用电量13576亿千瓦时，同比增长4.1%；城乡居民生活用电量12101亿千瓦时，同比增长12%。
11月份，全社会用电量6828亿千瓦时，同比增长0.4%。其中，第一产业用电量88亿千瓦时；第二产业用电量4789亿千瓦时；第三产业用电量1097亿千瓦时；城乡居民生活用电量854亿千瓦时。
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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