本报北京12月15日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局公布了11月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，11月，在银行结售汇方面，银行结汇1857亿美元，售汇1920亿美元；在银行代客涉外收付款方面，银行代客涉外收入5075亿美元，对外付款5171亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，11月我国外汇市场运行更加平稳，境内外汇供求保持基本平衡。11月，银行结售汇逆差环比收窄47%，综合考虑外汇市场其他供求因素，境内外汇供求更趋平衡。从主要渠道看，11月货物贸易项下跨境资金净流入343亿美元，环比增长4%；外商来华直接投资资本金净流入环比增长较快，外资投资境内证券市场呈净增持。预计未来货物贸易、外商直接投资等跨境资金仍会稳步流入，将继续发挥稳定外汇市场的基础性作用。

王春英表示，随着我国更好统筹疫情防控和经济社会发展，稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，经济有望持续回稳向上态势，将进一步提振市场预期和信心。同时，我国国际收支结构稳健、外汇市场内在韧性增强，也将有利于我国外汇市场保持平稳运行。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经