人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

11月份

能源生产同比保持增长

2022年12月16日07:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京12月15日电  （记者廖睿灵）国家统计局15日发布的11月份能源生产情况显示，今年11月份，能源保供稳价政策有力推进，能源先进产能平稳有序释放，规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产同比保持增长。

　　原煤生产增速加快，进口由升转降。为做好今冬保暖保供工作，原煤生产企业持续加大增产增供力度。11月份，共生产原煤3.9亿吨，同比增长3.1%，增速比上月加快1.9个百分点，日均产量1304万吨。进口煤炭3231万吨，同比下降7.8%，上月为增长9%。

　　原油生产稳定增长，进口保持较快增长。11月份，生产原油1678万吨，同比增长2.9%，增速比上月加快0.4个百分点，日均产量55.9万吨。进口原油4674万吨，同比增长11.8%，增速比上月放缓2.3个百分点。

　　天然气生产增速有所回落，进口降幅明显收窄。11月份，生产天然气189亿立方米，同比增长8.6%，增速比上月回落3.7个百分点，日均产量6.3亿立方米。进口天然气1032万吨，同比下降3.9%，降幅比上月收窄14.5个百分点。

　　再看电力生产情况。11月份，电力生产增速有所放缓。全国共发电6667亿千瓦时，同比增长0.1%，增速比上月放缓1.2个百分点，日均发电222.2亿千瓦时。分品种看，11月份，火电、风电、太阳能发电增速回落，水电降幅收窄，核电增速加快。其中，火电同比增长1.4%，增速比上月放缓1.8个百分点；风电增长5.7%，增速比上月回落13.5个百分点；太阳能发电同比持平，增速比上月回落24.7个百分点；水电下降14.2%，降幅比上月收窄3.5个百分点；核电增长11.1%，增速比上月加快3.7个百分点。

　　与此同时，1—11月份，全国共生产原煤40.9亿吨，同比增长9.7%；生产原油18777万吨，同比增长3%；生产天然气1974亿立方米，同比增长6.4%。同时，全国共发电7.6万亿千瓦时，同比增长2.1%。

(责编：杨光宇、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关快递！官方明确：集中解决邮件快件积压问题 重点保障药品等配送服务
　　人民网北京12月15日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，为科学精准保障邮政快递稳定运行，保障民生物资高效运输，更好维护人民群众正常生产生活秩序，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输的通知》，具体通知如下： 一是统筹做好邮政快递保通保畅工作，各地物流保通保畅工作机制要进一步提高政治站位，充分认识保障邮政快递正常运转，对于维护人民群众正常生产生活秩序、服务疫情防控大局的重要性，认真落实优化疫情防控十条措施和交通物流保通保畅工作部署，全力打通邮政快递堵点卡点，坚决防止层层加码、过度管控，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。要加强对当地邮政管理部门与相关部门的指导，统筹动员各方资源，细化入微各项举措，科学精准做好邮政快递保通保畅工作，保障邮件快件揽收投递顺畅，切实畅通邮政快递末端“微循环”。…
我国首台套盾构机用超大直径主轴承研制成功
　　我国自研超大型盾构机用直径8米主轴承。中国科学院金属研究所供图 人民网北京12月15日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，近期，由中国科学院金属研究所李殿中研究员、李依依院士团队牵头攻关的超大型盾构机用直径8米主轴承研制成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部