本报北京12月15日电 （记者廖睿灵）国家统计局15日发布的11月份能源生产情况显示，今年11月份，能源保供稳价政策有力推进，能源先进产能平稳有序释放，规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产同比保持增长。

原煤生产增速加快，进口由升转降。为做好今冬保暖保供工作，原煤生产企业持续加大增产增供力度。11月份，共生产原煤3.9亿吨，同比增长3.1%，增速比上月加快1.9个百分点，日均产量1304万吨。进口煤炭3231万吨，同比下降7.8%，上月为增长9%。

原油生产稳定增长，进口保持较快增长。11月份，生产原油1678万吨，同比增长2.9%，增速比上月加快0.4个百分点，日均产量55.9万吨。进口原油4674万吨，同比增长11.8%，增速比上月放缓2.3个百分点。

天然气生产增速有所回落，进口降幅明显收窄。11月份，生产天然气189亿立方米，同比增长8.6%，增速比上月回落3.7个百分点，日均产量6.3亿立方米。进口天然气1032万吨，同比下降3.9%，降幅比上月收窄14.5个百分点。

再看电力生产情况。11月份，电力生产增速有所放缓。全国共发电6667亿千瓦时，同比增长0.1%，增速比上月放缓1.2个百分点，日均发电222.2亿千瓦时。分品种看，11月份，火电、风电、太阳能发电增速回落，水电降幅收窄，核电增速加快。其中，火电同比增长1.4%，增速比上月放缓1.8个百分点；风电增长5.7%，增速比上月回落13.5个百分点；太阳能发电同比持平，增速比上月回落24.7个百分点；水电下降14.2%，降幅比上月收窄3.5个百分点；核电增长11.1%，增速比上月加快3.7个百分点。

与此同时，1—11月份，全国共生产原煤40.9亿吨，同比增长9.7%；生产原油18777万吨，同比增长3%；生产天然气1974亿立方米，同比增长6.4%。同时，全国共发电7.6万亿千瓦时，同比增长2.1%。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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