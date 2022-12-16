本报珠海12月15日电 （记者李刚）12月15日，航空工业通飞华南公司与江苏祥跃通用航空有限公司正式签署了5架“鲲龙”AG600M（灭火型）飞机购机合同，加快推进我国自主研制的大型水陆两栖飞机市场化进程。

5架购机合同的签订标志着AG600型号迈出了商业成功的第一步，此次双方签订5架购机合同，为AG600飞机的市场化应用迈出了最坚实的一步，并快速推动以AG600为龙头的航空应急救援体系的建设。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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