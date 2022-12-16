原标题：斯里兰卡所有二维码商户受理银联产品

12月15日，银联国际宣布，与斯里兰卡国家支付网络LankaPay达成合作，实现银联与当地二维码网络互联互通。到访旅客用云闪付APP、境内支持“云闪付网络支付平台”的钱包，以及境外支持银联标准的钱包，都将可在斯里兰卡所有30多万家二维码商户扫码支付。这也是LankaPay首次与国际卡品牌开展创新移动支付合作。中国银联总裁兼银联国际董事长蔡剑波、LankaPay董事长肯尼思·迪·泽尔瓦以视频形式出席项目开通仪式。

顺应消费者支付习惯变化，银联国际加快布局移动支付业务。目前，境外98个国家和地区超1300万家商户支持银联移动支付服务；30个国家和地区累计落地了140多个支持绑定银联卡的电子钱包，这些产品都具备“一次下载、跨境通用”的特点，较好地满足持卡人跨境移动支付需求。

蔡剑波表示，为更好地服务中斯两国人员往来，银联国际与LankaPay共同推动二维码网络互联互通合作。这一创新的合作模式，实现LankaPay快速、大规模向银联开放二维码受理网络，提升本地支付网络对国际消费者的服务能力。下一步，双方将推动斯里兰卡本地钱包在包括中国在内的全球二维码网络使用。基于此次合作，银联也愿意继续发挥网络、技术和资源优势，不断深化与斯里兰卡支付产业各方的合作。

目前，斯里兰卡近90%的商户受理银联卡，本地累计发行超6.4万张银联卡。近年来，在LankaPay推动下，二维码支付在当地发展迅速，已成为当地商户和居民青睐的支付方式。目前，超30万商户支持基于本地LankaQR标准的二维码支付。银联国际依托移动支付领域的技术、标准、服务优势，提出二维码网络互联互通合作解决方案。该方案具有“高效率、低成本”的特点，通过银联与LankaPay技术改造即可实施，商户无需另外换码，以现有的本地二维码就能为到访国际旅客提供服务。未来LankaPay旗下新增二维码商户也将默认支持银联移动支付。

肯尼思·迪·泽尔瓦表示，此次合作进一步优化到访国际商旅、游客的支付体验，提升本地商户对全球消费者的跨境支付服务能力，为疫情后客流恢复做好准备，促进本地经济发展。下一步，期待与银联在本地发卡、电子钱包等更多领域深化合作。（记者 程婕）

(责编：曹淼、李源)

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