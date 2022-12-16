涂永红

原标题：有序推进人民币国际化

中国人民银行日前发布的《2022年人民币国际化报告》显示，人民币国际化各项指标总体向好，为实体经济平稳运行提供了有力支撑。党的二十大报告提出，有序推进人民币国际化。从“稳慎推进”到“有序推进”，人民币国际化正步入制度设计与行动的有序发展新阶段。

人民币国际化是我国国力增强和改革开放的历史必然，也反映出国际社会对中国经济发展的信心。《报告》显示，2021年银行代客人民币跨境收付金额合计为36.6万亿元，同比增长29.0%，创历史新高。环球银行金融电信协会数据统计显示，人民币全球支付占比2.44％，是全球第五大最活跃货币。人民币国际化之所以取得不错的进展，根本原因在于我国坚定维护多边主义，外商投资负面清单越来越短，开放的大门越开越大，国际社会对人民币投下越来越多的信任票。

不过，尽管人民币国际化有良好开局，但要打破国际支付的路径依赖，发挥人民币的国际货币职能，还有很长的路要走。对此，必须解决贸易计价话语权较低、金融产品较少、离岸市场规模不高等问题。这就要求坚持问题导向，运用系统、辩证的方法论，科学规划路径，把握好节奏，以制度型开放破除瓶颈，为人民币国际化增添新的推动力。

要抓住贸易结算的“牛鼻子”，在跨境贸易中倡导本币优先原则。应将大宗商品、跨境电商等领域作为推动人民币贸易结算新的增长点。制定和完善人民币跨境支付结算的法律法规，为国内外市场主体使用人民币支付提供法律保障。鼓励居民在对外经贸往来中，在计价、支付、结算、交易等领域，优先使用本币，逐步降低对单一外币的依赖度。大力发展期货市场，进一步扩大上海原油期货、20号胶等期货市场的国际影响力，增加更多人民币定价的大宗商品期货，在大宗商品人民币计价方面实现新的突破。应完善跨境电商发展支持政策，将与中国经贸关系紧密、人民币接受程度较高的东盟、“一带一路”国家和地区作为重点拓展区域，升级优化双边、多边自由贸易协议，大力发展跨境电商和数字贸易，增加更多跨境电子支付的新渠道、新平台，签署更多的双边本币结算合作协议，充分发挥人民币的货币锚功能，为更多发展中国家提供货币金融领域的公共产品，为区域经济金融发展增加稳定性。适应数字经济、数字贸易发展新趋势，推动数字人民币跨境支付。

应推动金融市场高水平开放，释放资本项下跨境人民币自由使用的潜力。金融是经济全球化的助推器，开放、发达的金融市场是高效配置国内外资源要素、分散化解市场风险的必要前提。加入SDR篮子货币以来，我国实行稳健货币政策，不搞大水漫灌，不断完善人民币汇率市场化机制，人民币兼顾收益性与稳定性，有助于对冲投资组合风险，已成为国际投资者青睐的对象。鉴于债券是国际资本流动的最大载体，应在守住风险底线的前提下，将债券市场作为金融市场高水平开放的重点，尽量消除不同债券市场基础设施、监管和信息之间的差异，加强金融产品、债券评级、基础设施与国际接轨，扩大人民币债券规模，提高人民币债券的国际市场份额，夯实人民币的避风港功能。

完善央行货币互换机制，推动人民币离岸市场建设。在我国资本账户尚未完全可兑换之前，相对自由的人民币离岸市场在满足国际投资者、跨国公司投融资需求方面发挥着重要的作用。应合理布局人民币离岸市场，促进多层次离岸市场发展。我国已与40多家央行或金融管理当局建立了货币互换机制，特别是今年7月份，将香港金管局之间的货币互换协议改为常备协议形式，为人民币离岸市场健康发展提供制度性保障。应完善央行双边互换机制，根据市场需求调整货币互换规模，灵活安排使用范围、额度与频率，将互换功能从应对危机更多地转向服务双边经贸往来以及金融投资交易，促进离岸人民币市场发展，加快构建人民币使用的国际网络。

(责编：罗知之、陈键)

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