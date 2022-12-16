12月15日，2022世界工业互联网产业大会在山东青岛召开，此次大会以“数字领航 互利共赢”为主题，旨在搭建国际化、高端化、专业化产业交流平台，进一步凝聚共识、深化合作、共享机遇，推动形成工业互联网产业发展新格局。

华为中国区副总裁、华为云中国区总裁张修征受邀并作了主题为《一切皆服务，数字化赋能工业产业链》的致辞。他表示，工业的高质量发展，离不开专业的工业软件，中国工业快速发展，须以自主创新来应对转型需求，主动突破产业壁垒，向第四代云化SaaS工业软件转型。

随着互联网与工业产业链的不断融合，世界正迎来工业互联网时代，各主要经济体纷纷推出本国工业互联网发展战略。可以说，推动互联网与工业深度融合、借助数字化重振制造业，已经成为各传统工业强国和新兴经济体的主要共识。

中国工业互联网研究院发布的《全球工业互联网创新发展报告》（以下简称《报告》）显示，2021年我国工业互联网产业增加值超4万亿元，其中核心产业增加值达到1.17万亿元，工业互联网经济增长强劲。

当下，全球经济增长放缓，中国经济也面临着严峻的挑战。借助互联网和数字化技术，推动制造业转型升级，成为中国经济发展、产业升级的必经之路。

作为全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商，华为在工业深耕了30多年。张修征介绍，2016年，华为全面启动了数字化转型，并已取得了非常好的成效。在研发领域，华为实现了硬件产品设计过程的全面数字化，引入单板与结构设计仿真，研发周期整体缩短20%；而在生产领域，通过设计与制造融合、虚拟仿真与验证、AI质检、智能排产，订单履行周期缩短76%。

张修征提出，中国的工业软件发展，应主动突破产业壁垒，向第四代的云化SaaS工业软件转型。而中国工业软件的快速崛起实现，关键在于两个方面：首先，充分利用云服务架构升级机会窗，聚合懂工业知识的科学家，构建工业软件底层根技术；其次，工业软件的研发需要建立在工业场景之上，中国工业软件的发展，需要更多企业充分开放工业场景，通过研产服一体的数字化变革，提升企业自身竞争力，实现工业企业与工业软件的双赢。

他还表示，如今华为将自身数字化转型实践的技术、方法、流程等经验都沉淀在华为云上，如华为全球企业数据治理经验，沉淀为DataArts数据治理生产线服务；华为数十年数万人的软件研发经验，沉淀为DevCloud软件开发云服务。

“我们希望通过这些云服务，叠加数字化转型方法论，把经验传递给华为的每一位客户和伙伴。”张修征说。

目前，华为云已在全国落地了160多朵赋能云，其中包括60多个工业互联网创新中心，通过这个融通创新平台助力地方产业集群升级。基于赋能云，华为云提出了“云工厂”模式，以工业软件云平台为载体，以订单驱动业务一体化融合为手段，促进工业产业链上下游的高效协同，进一步释放工业生产力。截至目前华为云共帮助2.3万+制造企业数字化转型，积累了大量的成功案例。

如在汽车制造领域，华为云基于工业互联网框架，为一汽构筑了混合云底座，针对其不同业务诉求，将传统的ERP、PDM、MES等稳态业务部署到HCSO平台，将智能网联、移动出行、电商、营销平台等敏态新兴业务的接入部分部署在公有云平台上，既保障业务稳定性又充分利用了公有云的灵活性；在建材制造领域，华为云基于5G、云和AI技术为海螺集团提供智能工厂方案，在RTO（实时优化）系统中引入质量、产量、能耗的AI分析模型，实现每五分钟推荐一次优化参数给生产系统，在节能增效方面取得了显著效果。

加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济的深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，是中国经济发展的重要方向。张修征表示，未来华为云将继续深耕工业领域，深入千行百业，以一切皆服务，赋能工业企业，助力工业互联网发展。

(责编：董童、李源)

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