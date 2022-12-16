原标题：北京交行个人养老金业务正式上线

11月4日，《个人养老金实施办法》发布，重新激发起大家的养老储备意识，许多百姓也早早为养老做起了“两手准备”。交通银行作为首批开办个人养老金业务的商业银行，坚持以人民为中心的发展思想，于11月25日正式上线个人养老金业务，依托线上、线下多渠道为广大居民提供账户开立、资金缴费、产品投资、待遇领取等各类个人养老金业务办理服务，推动个人养老金制度惠及更多居民。

在产品选择方面，交行将在监管公布的产品名单范围内，依托交银集团丰富的养老产品发行管理经验，为客户提供优质投资产品。首批面客的产品涉及多只养老目标基金，其中包括市场上管理规模超过百亿元的明星基金——交银安享稳健养老一年。后续还将不断丰富个人养老金产品供给，陆续上架养老保险产品、养老理财产品、养老储蓄产品，切实满足人民群众多样化养老需求，助力第三支柱养老保险体系健康发展。除单个产品购买服务外，投资咨询服务也将于近期推出，根据客户退休日期、收入水平和风险偏好等特征提供投资策略建议，客户购买建议产品组合时可享受购物车“一键下单”的便捷服务。

在宣传引导方面，针对客户希望及时了解缴费水平、税优程度、产品选择等专业知识和办理流程方面的需求，交行将通过多种形式向公众普及个人养老金制度，并为客户提供简单易用的缴费、税务计算器和全渠道业务资讯，打造“向前一步”的专业化温馨服务，全程陪伴客户接触、了解、办理、享受个人养老金政策福利，较大程度降低居民养老财富管理门槛。除此之外，交行还在95559客服热线中开通了个人养老金业务人工客服专席，及时响应大众相关业务咨询。

依托个人养老金业务，交行将持续扩展养老金融服务内涵，发挥“交银养老”品牌优势，聚焦个人或家庭养老场景中的各类需求，提供一揽子养老金融服务。据了解，现在通过北京交行申请个人养老金资金账户还送108元贴金券，市民可扫描文末图中二维码办理。

(责编：曹淼、李源)

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