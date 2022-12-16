原标题：亚钾国际携手华为打造老挝智慧钾矿，实现井下通信和工业网络贯通，落地东南亚首个“智能矿山”

12月15日，距离老挝首都万象350公里外甘蒙省亚钾国际智慧矿区，可面向5G升级的4G矿山工业环网正式开通。矿工在300米井下拨通了第一个微信视频电话，向远在3500公里外的北京总部实时汇报了井下安全情况。

亚钾国际是亚洲单体量最大的钾肥资源企业，2022年全年产量达到100万吨。老挝亚钾国际矿区，是其在东南亚打造的首个智慧矿区样板点，也是华为“智能矿山”解决方案在东南亚首次落地。

随着产能扩大，亚钾国际老挝矿区工作人员从最初的几百人增加至超过3000人，自动化、智能化需求大大增加。比如，井下井上需要更畅通的联络，实现井上对井下安全生产状态实时关注；工人可在井上相对舒适的操作间里远程控制井下矿车，减少高温、高湿等恶劣环境下作业带来的风险；使用智能化手段对矿石的产量品质进行实时评估，提高作业效率；灵活调度地下矿车的交通系统，实现井上井下便捷联络...... 这一切都离不开矿区全覆盖的工业网络所支撑的强大基础通信能力，这也是未来实现智能化生产的刚需。

经过2个多月的建设，矿区采用华为“智能矿山”解决方案，实现了无线专网井上井下全覆盖，满足矿工及突发事件实时通信和智慧巡检的需求，适用于有线不可达的场景；同步建成的有线专网实现了井上矿区网通信以及井下生产作业面及重要生产设施监控、操作、安全需求的通信需求，适用于有线可达的大带宽、低时延、大连接的场景。

亚钾国际智能矿山负责人介绍说，在通信网络全覆盖的基础上，未来矿区可基于5G技术实现井下的现有专网无法实现的超大带宽或超低时延要求的业务，如井下远控、无人驾驶等业务，以及云边协同、智慧矿区应用等，为构建工业互联网架构智能矿山打下了基础，打造以“人”为中心，力图建设“有温度、能感知”的矿区。

华为技术专家张璐表示，此前井上井下的通话主要采用定点有线电话，类似传统的广播。无线工业环网贯通后，可支持广覆盖＋随时随地的移动通话，可以在矿区移动的工作场景中实时连接到每个工作单元，安全性和效率高大大提升。这一解决方案的应用，充分考虑了矿区网络超前性与实用性相结合的需求，一网综合承载，助力业务快速开通，同时未来可支持5G灵活升级。

据了解，一年多来，华为新成立的煤矿军团在煤矿智能化领域已取得一些积极成果：中国国家能源集团与华为联合创新的矿鸿操作系统，已经在神东13个煤矿和1个洗煤厂3300多套设备部署矿鸿，其中乌兰木伦矿实现了全矿的部署。实现了连接、交互、数据访问三大转变。

除此之外，利用5G+人工智能视频拼接技术，一些矿山已实现远程操控，比如，中国晋能控股集团三元煤业，实现综采面远控采煤，采煤司机从井下转移到井上，通过主运皮带智能监测实现了井下巡检人员减少20%；陕煤集团红柳林矿业实践全矿数字孪生，“人机环” 可管可视，整矿智能化建设，实现下井人数减少18%，单班产量增加30%，让煤矿工人从井下走到井上，在办公室里就可以实现远程采煤作业，大大改善了工作环境，助力矿业实现“安全、少人无人、高效”。

(责编：曹淼、李源)

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