新华社北京12月16日电 题：稳经济政策效应逐步释放 经济增速有望持续回升——国家发展改革委就当前经济运行热点介绍情况

新华社记者潘洁

如何看待当前经济形势？保暖保供、重要民生商品保供稳价成效如何？新动能成长态势如何？在稳定和促进居民增收方面有何举措？国家发展改革委新闻发言人16日以书面形式就有关问题做了介绍。

我国经济增速有望持续回升

据介绍，国内疫情反弹对11月份经济稳定恢复造成一定影响。面对新情况新挑战，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实优化疫情防控措施，加力实施稳经济一揽子政策和接续措施，扎实推进政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等落实落地。

“总的来看，我国经济经受住了超预期冲击因素的影响，展现出较强韧性和潜力，发展质量稳步提升，就业物价基本平稳，经济回稳向好趋势没有改变。随着疫情防控优化措施持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升。”国家发展改革委新闻发言人说，下一步将加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的政策合力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

扩大有效投资方面，今年以来，基础设施投资、制造业投资有力支撑了固定资产投资平稳增长，前三季度资本形成总额对经济增长贡献率为26.7%，对稳经济、调结构、补短板发挥了重要作用。

截至11月底，国家发展改革委已审批核准106个重大项目、总投资约1.5万亿元。此外，印发实施完善政策环境、支持民间投资发展的政策文件，用市场办法、改革举措激发民间投资活力；向有关方面推荐25个基础设施领域不动产投资信托基金试点项目，目前已有22个发行上市，发售基金757亿元，带动社会资本投入的新项目总投资超过4200亿元。

持续推动新动能加快成长

今年以来，高技术产业克服困难挑战、实现较快发展。1至11月份，高技术制造业增加值同比增长8.0%，比规上工业增速高4.2个百分点；高技术产业投资增长19.9%，比全部投资增速高14.6个百分点；人工智能、大数据、云计算、物联网、光伏、新能源汽车等行业表现亮眼。

国家发展改革委新闻发言人表示，明年将加快实施创新驱动发展战略，在“攻难关、稳增长、促转型、强基础”上下功夫，进一步发挥高技术产业在引领支撑经济高质量发展方面的重要作用。

攻难关方面，不断丰富完善新型举国体制，鼓励和引导各类市场主体攻克产业关键核心技术、规模化应用创新成果，在关系安全发展的领域加快补齐短板；稳增长方面，大力培育和发展壮大新技术新业态新模式新产业，推动战略性新兴产业融合集群发展，着力培育壮大一批新的经济增长点；促转型方面，加快实施“东数西算”等重大工程，开展数字化转型试点，促进数字经济和实体经济深度融合；强基础方面，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，加快国际科技创新中心和区域创新高地建设，推动形成支持全面创新的基础性制度。

重要民生商品保供稳价基础扎实

受多种因素影响，今年以来国际能源供应形势严峻复杂，能源价格保持高位。

“经过各方共同努力，全国能源供需总体平稳有序，人民群众温暖过冬能够得到有效保障。”国家发展改革委新闻发言人说，目前，全国统调电厂存煤超过1.76亿吨，同比明显增加，电力、天然气供应也较为充足。下一步将持续深化能源产供储销体系建设，做实做细保暖保供各项工作。

为保障元旦、春节期间重要民生商品量足价稳，国家发展改革委提前作出一系列安排部署，包括加强重点地区和重点品种市场监测、压实“菜篮子”市长负责制、精心谋划开展储备调节、加大市场监管力度、督促指导各地落实阶段性调整价格补贴联动机制要求等。

“目前，各大中城市普遍制定了保供稳价应急预案，成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备较为充足，保供稳价工作基础扎实。近期重要民生商品供给充裕，小包装粮油价格保持基本稳定，蔬菜、猪肉、鸡蛋价格出现不同程度回落。”国家发展改革委新闻发言人说。

扎实推进共同富裕顶层设计

据介绍，为落实《“十四五”扩大内需战略实施方案》部署，更好稳定和促进居民增收，国家发展改革委将会同有关单位扎实推进共同富裕顶层设计，制定促进共同富裕行动纲要，不断推进支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区后续贯彻落实工作，深入开展共同富裕有关重大问题研究。

在扩大中等收入群体规模方面，在普遍提高低收入群体收入水平的基础上，激发高校毕业生、技术工人、中小企业主和个体工商户、进城农民工及国有企事业单位基层职工等重点群体活力，推动更多低收入人群迈入中等收入行列。

同时，充分发挥深化收入分配制度改革部际联席会议作用，紧密跟踪提高低收入群体收入、履行好政府再分配调节职能、发挥第三次分配作用、规范收入分配秩序、根治农民工欠薪等热点难点问题，积极推进收入分配领域相关工作。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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