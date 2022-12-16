原标题：“党引领 团聚力” 华润置地华北大区党团先锋战四季

在建团百年和党的二十大胜利召开之年，按照上级团委的要求，华润置地华北大区党委引领华北大区青年在“我为企业解难题”创新创效活动中积极发挥作用，实现实践育人与服务单位、社会发展的相融互促。华北大区团委坚持目标导向、问题导向和需求导向，积极落实中央、集团、置地对于团青工作及人才工作的要求，发挥团组织的引领力、组织力、服务力，加强多条线协同，组织青年党团员参与“奋战四季、冲刺业绩”“同心抗疫、守护家园”等急难险重任务，在实践中探索出推动团青工作融合中心业务、响应社会需要的工作模式。

华润置地华北大区团委积极响应党委号召，注重发挥“三个力”，全年以“战春耕、战夏种、战秋收、战冬藏”为团青工作主线，围绕大区发展和社会需要，建立“动员-培训-保障-培养-激励-达成业绩和青年成长”工作机制，发挥党团合力攻坚克难，全力奋战四季，促进大区业绩、青年发展目标双达成。

发挥凝聚力，注重服务发展的“精度”

响应业务需求，助力大区发展。按照华润置地华北大区党委关于党建团青工作融合业务、服务发展的工作要求，2022年初，华润置地华北大区团委联合大区多部门，明确大区各季度业务发展的需求点和攻坚克难的困难点，在大区党委领导下，大区团委将目标任务按季度细化为团青工作重点项目，形成“党团先锋战四季”全年工作计划。团青服务业务发展、响应社会需求的“粗任务”逐步变成了“细指标”，在大区各重点项目中精准发力，激发出团组织的强大活力和团员青年的创效激情。

根据青年特点，加强实践练兵。华润置地华北大区青年呈现三个特点：一是政治认同基础好，二是成长发展动力强，三是优质资源需求多。“党团先锋战四季”工作精准对接青年员工的群体特征和特点，华润置地华北大区团委进一步在工作内容、形式和载体上提高针对性，增强青年在实践中的获得感、参与感、归属感。

发挥组织力，凝聚支援保障的“力度”

党委吹哨，党团报到。围绕华润置地华北大区党委“党建引领团青、团青带动青年”的工作要求，建立“党委吹哨、党团报到”的动员工作机制。在“奋战四季”各季度的项目任务开展前，大区党委通过发出倡议书、召开动员会等多种形式，大区团委积极响应党委号召，充分调动大区各部门、各片区公司、各级党团组织的资源力量，快速集结党员团员，形成工作合力，实现人员快速落位。

明确标准，规范要求。华润置地华北大区团委围绕“党团先锋战四季”各季度的不同项目任务，在华北大区党委支持下，协同相关需求部门、需求单位，进一步明确岗位职责，从政治素质、支援意愿、本职岗位等维度严格把关支援保障人员综合素质；针对选拔人员开展线上、线下培训赋能，提升青年党团员支援工作能力，上下联动、从细从实明确支援保障的工作标准，规范工作流程，确保人员精准落位，工作顺利推进。

全面协同，强化保障。按照华润置地华北大区党委部署，在“党团先锋战四季”季度项目开展前，华润置地华北大区团委协同相关部门、相关片区公司对支援的青年党团员做好住宿、车辆、餐饮、防疫等全方位保障，帮助支援人员解除后顾之忧，全身心投入工作；通过“党团先锋战四季”专项宣传，刊登线上青年说、党员团员标杆优秀事迹，对工作中表现优秀的青年党团员进行宣传展示，树立青年人身边的榜样，强化典型引领。

发挥服务力，增强踔厉奋发的“温度”

服务业绩实现，组织个人“双提升”。在华润置地华北大区党委的引领下，华北大区团委发挥统筹组织协调作用，通过评优等专项激励计划，对工作中表现优异的青年党团员进行推优激励，强化青年的使命与责任，帮助党员团员更好立足本职岗位，在实现目标过程中，历练个人业务能力，促进了华北大区年度目标的实现。

服务社会需要，工作事迹“获好评”。今年华北区域疫情防控形势复杂严峻，二季度华润置地华北大区党委积极响应政府号召，带领各级党团组织开展同心抗疫“战夏种”。累计动员230余名党员团员和员工群众主动参与政府属地防疫志愿服务，组建5支党员突击队、6支党员先锋队、8支志愿服务队，从动员接种新冠疫苗、组织群众及工人核酸检测，到开展志愿服务、参与社区消杀与安全防护、为政府单位与业主提供爱心防疫物资等，用实际行动将防疫部署要求落到“最后一百米”。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经