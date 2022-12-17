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今年全国煤炭产量创新高

同比增长9.7%

2022年12月17日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月16日电  （记者丁怡婷）记者16日从国家能源局获悉：今年以来，各产煤地区和煤炭企业坚决贯彻落实党中央、国务院关于能源稳定供应的决策部署，全力以赴做好煤炭增产增供，推动煤炭产量实现较快增长。

　　据统计，今年1至11月，全国煤炭产量40.9亿吨，同比增长9.7%，比去年同期增加3.6亿吨，创历史新高。其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省区煤炭产量达33.2亿吨，占全国煤炭产量的81%，充分发挥了增产增供“主力军”作用。

　　当前正处于迎峰度冬关键时期，国家能源局持续加大工作力度，加快释放煤炭先进产能，推动煤炭产量保持在较高水平。12月1日至15日，全国煤炭产量1.9亿吨，日均产量1251万吨，全国统调电厂电煤库存1.76亿吨、可用24天，为经济社会发展和群众温暖过冬提供了坚实可靠保障。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月17日 05 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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