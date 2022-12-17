本报记者 叶传增

行走在银杏村，路过村道巷口，经常能看到绣娘们坐在高大的银杏树下，沐浴着温暖的阳光，一边穿针走线，一边笑说家常。

绣娘们手中做着的活计叫绒绣，属于刺绣的一种，是银杏村的传统手工艺。绣制时，绣娘先在绒布上画出图样，随后将画好图样的绒布用竹绷绷紧、绣出轮廓，最后再将带色的细绒线绣入各个色块。

绒绣的针法十分特殊，常见的刺绣是一针一针地从布料上穿过去，而绒绣则是从绒布的背面一针一针戳下去，把已绣成的图案戳出绒面，凸显于整个布料之上，图案呈现立体状。

银杏村的杨有会今年68岁，做绒绣已有20来年的光景。虽然接触绒绣的时间晚，但她的绒绣技艺却不一般。见到她时，杨有会正在老宅的院子里聚精会神地绣背幺——云南当地背小孩的一种小被子。鼻尖抵着老花镜，手指引着针线在绒布上快速游走，杨有会交错使用各种针法，或粗细相间，或虚实结合，勾勒出盛开的花朵、摇尾的金鱼……各种图案活灵活现。

在银杏村，凡有女儿出嫁、小孩出生，老人们都会用针线绣制一份祝福。其中最有名的当数给小孩子绣的背幺。背幺是云南当地照管孩子的工具，两根背带从肩膀上绕过系于胸前，温暖的绒布包裹着孩子。绒布上的图案花纹，便是用绒绣的技艺所绣制。

针脚细密，饱含爱意。不同的背幺图案代表不同的寓意：鲤鱼代表鱼跃龙门，银杏代表健康平安，花朵代表富贵吉祥……“再哭闹的孩子，背幺一背，马上就乖了。”杨有会有个朴素的心愿，趁着自己还有精力，多绣一些精美的背幺留给后辈，尽一份长辈的心意。

如今在银杏村，有100多名妇女从事绒绣手工艺。2014年，当地入选云南十大刺绣名村镇。独特的绒绣吸引了不少游客慕名购买，成为当地妇女增收致富的“指尖经济”。

（王海锐参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 06 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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