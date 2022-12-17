本报北京12月16日电 （记者李心萍）16日，人力资源和社会保障部最新数据显示，1至11月，全国城镇新增就业达到1145万人，完成1100万人的全年目标任务。

稳就业政策持续加力，有力促进就业稳定。今年以来，受疫情等多重因素影响，我国就业形势出现一些波动，4月份城镇调查失业率升高至6.1%。此后，随着稳经济一揽子政策措施加快落地，疫情防控和经济社会发展高效统筹，就业局势逐步回稳。特别是，针对部分困难行业和中小微企业、个体工商户，全面实施“降、缓、返、补”系列助企纾困政策，有力促进了就业稳定。

精准帮扶落地成效，重点群体就业稳定。党中央、国务院高度关注重点群体就业工作。针对青年失业率较高的问题，深入实施百日千万网络招聘专项行动，深化离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，持续实施青年专项技能培训计划，促进多渠道就业；针对农民工群体就业稳定性下降的问题，出台进一步支持农民工就业创业的实施意见，加强劳务品牌建设，大力实施以工代赈，稳定外出务工规模；针对困难群体就业难的问题，加大失业人员帮扶力度，开展就业援助“暖心活动”，集中为就业困难人员送岗位、送服务、送政策、送温暖，帮助尽早就业。1至11月，城镇失业人员再就业人数476万人，就业困难人员就业人数163万人。

新职业不断涌现，提供广阔就业空间。随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能继续增长，新岗位新职业不断涌现。修订后的2022年版国家职业分类大典净增158个新职业，首次标注97个数字职业，新职业新工种的出现创造了更多就业机会，为劳动者提供了更广阔的职业发展空间。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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