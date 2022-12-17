本报记者 徐佩玉

国家统计局15日发布的数据显示，1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.3%。

国家统计局投资司首席统计师罗毅飞分析，11月份，各地区各部门持续推进稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，有效发挥政策性开发性金融工具作用，推进重大项目建设，加快设备更新改造，加大民营经济支持力度，投资保持稳定增长。

投资规模持续扩大

分产业看，第一产业投资13017亿元，同比增长0.7%；第二产业投资166204亿元，增长10.1%；第三产业投资340822亿元，增长3.2%。

基础设施投资连续加快。1—11月份，基础设施投资同比增长8.9%，增速比1—10月份加快0.2个百分点，连续7个月回升。其中，水利管理业投资增长14.1%，公共设施管理业投资增长11.6%，信息传输业投资增长8.7%，生态保护和环境治理业投资增长7.4%，道路运输业投资增长2.3%，铁路运输业投资由1—10月同比下降转为增长2.1%。罗毅飞分析，前11月，适度超前开展基础设施投资，加快布局新型基础设施建设，加强薄弱领域补短板，有力支撑了基础设施投资回升。

制造业投资稳定增长。各方面积极支持重点领域设备更新改造，推动扩大制造业中长期贷款投放，强化投资要素保障，促进制造业投资较快增长。1—11月份，制造业投资同比增长9.3%，快于全部固定资产投资4.0个百分点。其中，电气机械和器材制造业投资增长41.4%，化学原料和化学制品业投资增长19.7%，纺织服装、服饰业投资增长28.1%。同时，顺应经济升级发展需要，制造业企业加大设备更新改造力度，带动投资增长。1—11月份，制造业技改投资同比增长9.1%，占全部制造业投资的比重为40.9%。

此外，分地区看，东部地区投资同比增长3.7%，中部地区投资增长9.4%，西部地区投资增长4.8%，东北地区投资增长0.9%。分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长5.5%，港澳台商企业固定资产投资增长1.0%，外商企业固定资产投资下降3.4%。

重点领域增长较快

随着中国经济发展水平提高，产业升级发展态势明显，高技术产业投资增势良好。1—11月份，高技术产业投资同比增长19.9%，比全部投资增速高14.6个百分点。

以电子、医药为代表的高技术制造业快速发展，相关投资大幅增加。1—11月份，高技术制造业投资同比增长23.0%。其中，电子及通信设备制造业投资增长28.2%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长28.3%，计算机及办公设备制造业投资增长12.8%。

创新驱动战略深入实施，企业研发投入加大，电子商务蓬勃发展，带动相关行业投资增长。1—11月份，高技术服务业投资同比增长13.2%。其中，科技成果转化服务业投资增长26.1%，电子商务服务业投资增长24.4%，研发设计服务业投资增长21.2%。

民生补短板投资增长较快。聚焦补短板保民生，各方面持续加大教育、文化、医疗等公共领域投入。1—11月份，社会领域投资同比增长12.5%。其中，卫生和社会工作投资增长27.8%，教育投资增长7.5%，文化、体育和娱乐业投资增长4.5%。1—11月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比增长19.6%，增速比1—10月份加快0.7个百分点。其中，电力、热力生产和供应业投资增长24.6%，燃气生产和供应业投资增长10.4%，水的生产和供应业投资增长6.7%。

大项目支撑作用明显

新建北京至雄安新区至商丘高速铁路、广西平陆运河等项目已开工建设；金沙江下游风光水储一体化基地首个光伏电站建成投产；白鹤滩水电站11号机组正式投入商业运行；高海拔宇宙线观测站、地球系统数值模拟装置等重大科技基础设施已完成建设任务；南水北调引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾广东水资源配置等具有战略意义的重大水利项目相继开工，1—11月份全国完成水利建设投资首次迈上1万亿元台阶……

今年以来，多个重大项目进展顺利，带动投资保持良好势头。国家统计局数据显示，1—11月份，计划总投资亿元及以上大项目完成投资同比增长11.9%，增速比1—10月回落0.3个百分点，比全部投资高6.6个百分点。

从投资先行指标看，1—11月份，新开工项目计划总投资同比增长20.3%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长21.5%，为投资持续稳定增长提供有力支撑。

投资政策落地见效，发挥了积极作用。国家发展改革委数据显示，截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设；全年6400亿元中央预算内投资已全部下达完毕，项目开工率达近5年最高水平；今年已发行专项债券的项目开工率达95%，已使用的专项债券规模较去年同期大幅提升。同时，加快办理重大项目审批手续，截至11月底，已审批核准106个重大项目、总投资约1.5万亿元。

罗毅飞说，下一阶段，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，进一步推动重大项目建设、设备更新改造，充分利用财政金融政策工具支持，推动形成更多实物工作量，保持投资稳定增长。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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