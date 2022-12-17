本报北京12月16日电 （记者王俊岭）记者16日从中国出口信用保险公司（简称“中国信保”）了解到，今年前11个月，中国信保在7条重点产业链出口险承保金额突破3390亿美元，同比增长10.4%，有力保障了产业链企业安全稳定发展。

据介绍，自2001年成立以来，中国信保始终与国家战略和重大决策部署同频共振，主动对接国家重点产业、区域发展战略，不断扩大出口信用保险覆盖面，在助力稳经济大盘、推动外贸保稳提质、支持共建“一带一路”等方面作出了积极贡献。21年间，中国信保累计实现承保金额6.3万亿美元，惠及25万家外经贸企业，出口信用保险覆盖面从1%提升到如今的20%以上；年承保金额由27亿美元增长到8000多亿美元，业务基本覆盖全球所有国家和地区；2013年以来，中国信保累计支持对“一带一路”沿线国家的出口和投资约1.3万亿美元，支付赔款42.6亿美元。

中国信保相关负责人表示，作为政策性出口信用保险机构，中国信保将努力走出一条把握时代大势、符合发展规律、体现信保特色、服务国家大局的中国特色出口信用保险发展之路，更好支持中国企业勇闯国际市场。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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