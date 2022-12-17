在重庆青山工业有限公司，汽车变速器装配生产线上一派忙碌景象，只见智能小车穿梭运输物料，工业机器人挥动手臂协同作业，一台台变速器有序生产下线……这家企业通过建设汽车传动系统智能工厂项目，实现生产物料循环取货、工艺数字化设计、供应链协同等，大幅提高了企业生产运行效率。

前不久，工信部公示2022年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单，包括青山工业在内的6家重庆企业跻身智能制造示范工厂，10家重庆企业的15个典型应用场景入选智能制造优秀场景，凸显重庆深耕智能制造进一步取得实效。

作为国家重要制造业基地的重庆，加快打造“智造重镇”，着力推动传统产业智能化升级、培育壮大智能产业，产业结构调整和转型升级迈出坚实步伐。从行业领先的龙头企业，到海量的小微企业；从传统的钢铁、化工等行业，到先进的通信技术行业……如今，“数字之花”开遍山城，智能制造持续为工业经济赋能助力。

汽车产业是重庆的主导产业。在重庆长安汽车股份有限公司智能化工厂，只见数字化组装线上工业机器人灵活地进行冲压、焊接等一系列操作，一辆辆汽车陆续生产下线……“我们对整车产品和生产环节同步实施智能化升级，智能化工厂设备自动化率达92%。我们还掌握了智能互联、智能驾驶等600余项智能低碳技术，多款智能化车型已成为公司的拳头产品。”重庆长安汽车股份有限公司相关负责人说。

“如今传统行业也变得高端化，伴随下游客户对我们生产过程的信息化监管和质量追溯提出要求，我们决心实施智能化升级，为未来发展赢得主动。”重庆歇马机械曲轴有限公司董事长曹正素说，公司连续投入大量资金用于智能化改造，生产效率提高30%以上，产品不良率降低一半，今年该公司成功获得国外高端通机品牌订单。

来自重庆市经济和信息化委员会的数据显示，近年来重庆累计推动11.3万家企业“上云上平台”，累计实施4800余个智能化改造项目，建设734个数字化车间、127个智能工厂，示范项目的生产效率提升58.9%，一大批企业实现“华丽转身”。

记者了解到，为持续培育壮大智能产业、推动传统工业智能化升级，重庆还将进一步补链、强链，做大做强智能产业集群；同时加快打造智能工厂、数字化车间，提速5G基站等新型基础设施建设，助力更多企业从“制造”迈向“智造”。

（据新华社重庆电 记者黄兴）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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