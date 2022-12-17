原标题：MLF增量续作利率不变 央行呵护资金面平稳跨年

12月15日，人民银行开展6500亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作。与5000亿元的到期量相比，MLF加量续作，与此同时，操作利率为2.75%，与上月持平。

实施全面降准、连续公开市场逆回购操作、通过PSL（抵押补充贷款）等投放中长期流动性……临近岁末，央行多种手段保障金融市场平稳运行。展望明年，根据日前召开的中共中央政治局会议的精神，稳健的货币政策将更为精准有力。

MLF增量续作利率不变

业内人士普遍认为，央行此次加量续作MLF体现了其维持市场流动性合理充裕的态度。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，12月MLF到期量为5000亿元，虽然比上月创历史记录的1万亿大幅减半，但仍属于偏高水平。此次央行实施加量续作，未延续上月的缩量操作，显示其意在加大对市场的中长期流动性投放。

光大银行宏观分析师周茂华也表示，近期同业存单利率上升较快，在一定程度推升了MLF需求；同时，临近年底，适度加大流动性投放，可稳定市场预期。

值得注意的是，此次MLF操作利率为2.75%，与上月持平。招联金融首席研究员董希淼表示，本次MLF中标利率与此前持平，主要是考虑内外均衡问题，而且12月全面降准已经降低银行资金成本，这意味着12月20日LPR下降的可能性走低。不过，董希淼也表示，叠加今年以来银行存款利率下降和两次全面降准，银行资金成本已经有所下降。

“12月MLF利率保持不变，意味着当月LPR报价基础未发生变化。不过，9月以来商业银行启动新一轮存款利率下调，而且下调幅度整体上明显大于4月开启的年内首轮存款利率下调。12月降准落地也会降低金融机构资金成本每年约56亿元。这些因素会抵消近期市场利率上升的影响，增加报价行下调LPR报价加点的动力。”王青说。

年末资金面将保持平稳

本周一至周五，共计100亿元逆回购到期，每天20亿元到期的逆回购与当日央行公开市场操作基本实现流动性完全对冲。与此同时，央行12月12日公告表示，以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场一级交易商买入7500亿元特别国债，维护市场货币流动性的总量充裕和结构稳定。业内人士认为，年末市场资金面总体将保持较平稳态势。

作为判断流动性松紧的重要指标，近期关键货币市场利率DR007和R007等均位于政策工具利率下方。12月15日，银行间质押式回购加权利率涨跌互现，隔夜利率调升15.06基点至1.19%，7天期回购利率降低2.38基点至1.68%，其他利率均呈现下行波动趋势。

“12月初央行适时适度降准0.25个百分点，释放长期流动性超过5000亿元，保证了回购市场资金利率维持在较低水平，金融体系流动性合理充裕。同时11月份PSL投放量达到3675亿元，各类结构性工具加力提效，有力支持了经济重点领域和薄弱环节。货币政策的前瞻性提升，也让利率水平维持在‘不松不紧’的状态。”光大证券首席金融业分析师王一峰预计，临近年末央行会加大公开市场操作力度，在12月MLF增量续作的基础上，适时启动14天逆回购，为平稳跨年提供流动性保证。

从影响市场流动性的因素看，中国银行研究院研究员梁斯同样认为年底不会存在明显的流动性缺口。“三季度货币政策报告提出，为巩固回稳向上态势，做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。预计会继续采取削峰填谷操作，确保流动性总量的稳定。”梁斯表示。

货币政策将更为“精准有力”

近期召开的中共中央政治局会议为明年货币政策如何发力指明方向。不同于以往提过的“灵活适度”、“灵活精准、合理适度”、“松紧适度”，本次会议强调稳健的货币政策要“精准有力”。

“这表明，下一步阶段货币政策将重点在‘精准’和‘有力’两个方面下功夫，进一步提升服务实体经济的精准性和有效性。”董希淼说，“精准”，就要突出结构性货币政策工具作用，加大对重点领域和行业定向“输血”，实施精准滴灌，优化信贷结构。“有力”，应适时降低存款准备金率，为金融机构提供长期稳定的低成本资金，继续向市场发出稳增长、扩内需的明确信号。

从总量看，王一峰认为，2023年新增人民币信贷投放总量将较2022年略多，增速与M2增速较今年略有下降。但随着企业生产活力的增加，M1增速将有所提升，存款定期化现象有所改观，存款准备金率下调仍有空间。

从结构上看，结构性货币政策支持效力会继续强化。在邮储银行研究员娄飞鹏看来，明年货币政策将突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，“在这种情况下预计总量和结构性货币政策都会采用，但将更多采用结构性政策工具，引导资金流向重点领域和薄弱环节。”

王一峰也预计，在前期绿色、普惠、涉农、交通、设备更新改造、保交楼等再贷款的基础上，仍可能进一步增加定向性货币政策支持举措，可能的落脚点在于保障产业链供应链安全领域。（记者 张莫 向家莹）

(责编：赵竹青、李楠桦)

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