吴涛

原标题：中央关于科技政策最新表述该怎么看？ 邬贺铨院士解读

中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。

会议要求，科技政策要聚焦自立自强。要有力统筹教育、科技、人才工作。布局实施一批国家重大科技项目，完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。提高人才自主培养质量和能力，加快引进高端人才。

对此，中国工程院院士邬贺铨接受中新财经记者采访时表示，这次会议再次强调科技政策聚焦自立自强，我认为可以率先从以下几个方面发力，包括国家民生、国家安全、经济安全、居民健康等领域。

值得注意的是，会议要求“布局实施一批国家重大科技项目”。邬贺铨表示，这正是新型举国体制及其优势的体现。

记者注意到，中央经济工作会议还要求，引导金融机构要加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。

邬贺铨表示，这主要是针对中小企业，国家经济好不好，中小企业是一个风向标。因为这一类企业固定资产比较少，可抵押的东西不多，一般存在贷款难、贷款贵问题，所以希望金融机构政策多向这方面倾斜。

“当然，并不是简单地把贷款交给中小企业，还是要提升企业的绿色、创新能力，通过企业的创新带动经济的发展。”邬贺铨称。

另外，中央经济工作会议指出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

对此，邬贺铨表示，实际上，对平台经济的监管应该有一个比较合适的尺度，监管的目的是为了发展，要把握好这个尺度。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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