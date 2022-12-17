谢艺观

原标题：扩内需顶层设计出炉，这些提法与你我有关

近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》(下称《纲要》)，国家发改委同步制定出台《“十四五”扩大内需战略实施方案》。

进入新发展阶段，实施扩大内需战略的环境条件深刻变化，此时顶层设计的出炉有何深意？主要抓手有哪些？为何全文共提及38次“链”字？如何影响你我？

为何在这个时间点出台？

“现阶段内需是重中之重。”中泰证券研究所首席分析师杨畅表示，从今年前期经济表现来看，经济在疫情扰动下，仍然呈现出修复特征，但在修复过程中，存在若干不均衡。

“因此，现阶段针对内需出台政策措施，是短期稳住经济基本面，确保经济‘稳中求进’，中长期实现高质量发展和国内国际双循环的重要手段。”杨畅称。

《纲要》提到，大国经济具有内需为主导的显著特征。内需市场一头连着经济发展，一头连着社会民生，是经济发展的主要依托。同时要看到，我国扩大内需仍面临不少制约。

哪些提法引重点关注？

针对我国中长期扩大内需面临的主要问题，特别是有效供给能力不足、分配差距较大、流通体系现代化程度不高、消费体制机制不健全、投资结构仍需优化等堵点难点，《纲要》围绕八个方面出台若干举措，其中，有不少提法值得关注。

——城乡居民人均收入再迈上新的大台阶

居民增收难是居民消费增长面临的重要制约因素。《纲要》明确，到2035年，城乡居民人均收入再迈上新的大台阶，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

国家发展改革委新闻发言人在16日答记者问时表示，下一步，为落实《“十四五”扩大内需战略实施方案》部署，更好稳定和促进居民增收，国家发展改革委将会同有关单位，着力开展三方面工作。

一是扎实推进共同富裕顶层设计。制定促进共同富裕行动纲要，不断推进支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区后续贯彻落实工作，深入开展共同富裕有关重大问题研究。把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，向着这个目标更加积极有为地进行努力。

二是扩大中等收入群体规模。在普遍提高低收入群体收入水平的基础上，激发高校毕业生、技术工人、中小企业主和个体工商户、进城农民工及国有企事业单位基层职工等重点群体活力，推动更多低收入人群迈入中等收入行列。

三是强化收入分配领域政策统筹协调。充分发挥深化收入分配制度改革部际联席会议作用，紧密跟踪提高低收入群体收入、履行好政府再分配调节职能、发挥第三次分配作用、规范收入分配秩序、根治农民工欠薪等热点难点问题，积极推进收入分配领域的相关工作开展。

——构建24小时全生活链服务体系

记者注意到，此次发布的《纲要》在“链”上着墨颇多，全文共提及38次“链”，相关举措包括“产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高”、“推进家政进社区，构建24小时全生活链服务体系”、“构建现代农业全产业链标准体系”、“推进制造业补链强链”等。

专家认为，中国在全球产业链扮演着关键角色，现在也遇到新挑战，高质量发展要求兼顾产业链的效率和安全。

近期，河南等地出现蔬菜滞销现象，引发人们对物流梗阻、农产品产业链不畅的讨论。《纲要》也提出，“加快建设农产品产地仓储保鲜冷链物流设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水平，推动食品产销供的冷链全覆盖。”

值得一提的是，国务院办公厅15日印发的《“十四五”现代物流发展规划》也明确，加强产销冷链集配中心建设，提高产地农产品产后集散和商品化处理效率，完善销地城市冷链物流系统。

“加强冷链物流建设，延长部分农产品保鲜期，有利于缓解集中上市带来的滞销等问题。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥告诉中新财经记者，“冷链物流也能让农产品保质，避免浪费损耗，对发挥消费的基础性作用和投资的关键性作用也有利。”

——增加中高端消费品国内供应

“此次《纲要》推出，反映顶层政策基调和发力重心点向消费转移，尤其《纲要》中强调‘消费是经济增长的持久动力’，与此前党的二十大报告中明确消费对经济发展的基础性作用一脉相承。”银河证券社会服务业首席分析师顾熹闽指出。

在全面促进消费，加快消费提质升级方面，《纲要》提到，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。

如何持续提升传统消费，有一点值得注意：“更好满足中高端消费品消费需求。促进免税业健康有序发展。促进民族品牌加强同国际标准接轨，充分衔接国内消费需求，增加中高端消费品国内供应。”

顾熹闽认为，强调增加国内中高端消费品供应，更好实现消费提质升级，这一措辞有望消除市场此前对部分中高端可选消费品行业的担忧。

——推进超大特大城市瘦身健体

在推动城乡区域协调发展，释放内需潜能方面，《纲要》提到，“推进超大特大城市瘦身健体，严控中心城市规模无序扩张。”

“城市规模尤其是人口规模，是市场经济自发运行的产物，于是城市化成为世界的大潮，亦是中国的大潮。”河北大学经济学院区域经济研究所副所长刘永亮向记者表示，城市化过程中暴露出的一个主要问题，就是“城市病”或者说“大城市病”，核心是城市聚集人口太多，超越了资源承载力，主要体现为交通住房拥挤、房价过高等。

“因此，这次《纲要》的意图很明确，‘瘦身’说明超大特大城市得了‘肥胖症’，该喝‘减肥茶’了。严控中心城市规模无序扩张，明确要纠正的是‘无序扩张’，而不是正常的扩张。本意在于寻求治理大城市病，谋求超大城市和特大城市的健康运行。”刘永亮指出。

——建立假冒伪劣产品惩罚性巨额赔偿制度

释放消费潜力还需要完善促进消费的体制机制。一直以来，市场销售假冒伪劣产品屡禁不止，频频侵犯消费者权益。此次发布的《纲要》提出，建立假冒伪劣产品惩罚性巨额赔偿制度。

中国人民大学法学院教授刘俊海告诉中新财经记者，激活惩罚性赔偿制度有助于在法治轨道上促进“三升三降”：一是提高失信成本，降低失信收益，确保失信成本高于失信收益；二是提高守信收益，降低守信成本，确保守信收益高于守信成本；三是提高维权收益，降低维权成本，确保维权收益高于维权成本。

“既然失信不划算，市场主体就会重新校准自己的价值观，转变见利忘义的行为模式，自觉避免未来的失信行为。因此，激活惩罚性赔偿制度是激励守信、遏制失信的良药。”刘俊海表示。

——加快大飞机、航空发动机和机载设备等研发

12月9日，国产大型客机C919全球首架交付飞机在上海交付用户，标志着中国民航运输市场将首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机。

民用大型客机和航空发动机设计研发制造被誉为“工业皇冠上的明珠”。大型客机的研发和生产制造能力，是一个国家航空制造水平的重要标志。C919全球首架交付只是“第一步”，如何使中国大飞机事业持续稳定发展，此次《纲要》中在这方面亦有部署，提到“加快大飞机、航空发动机和机载设备等研发”。

“大型飞机、航空发动机和机载设备的本土化生产是降低中国交通运输业成本，让人民群众享受到更方便、快捷的民航运输的必经之路。”民航专家李瀚明告诉记者，这对于那些致力于国产化的飞机、发动机和设备的制造商而言，也是个利好。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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